Le pagelle di Fortitudo-Livorno (66-64). Un attacco a due facce

La Fortitudo ritrova ossigeno al Paladozza al termine di una sfida più sofferta del previsto. Bologna parte forte, si accende a folate grazie alle fiammate di Sarto e alle incursioni di Harris, costruendo un margine che pare rassicurante. Ma l’ultimo quarto si trasforma in un labirinto: Livorno risale, approfitta del blackout offensivo dei biancoblù e arriva fino al -2. Solo i liberi finali di Della Rosa e l’errore da metà campo di Valentini evitano una beffa clamorosa.

Le pagelle di Fortitudo-Livorno (66-64)

Fortitudo Flats Service Bologna

Gianluca Della Rosa : 8 punti (1/2 da due, 1/8 da tre) – È un faro che però fa luce a intermittenza: si carica la squadra sulle spalle nei possessi decisivi, ma lungo la strada inciampa più volte. Si riscatta dalla lunetta, dove firma i punti che salvano la partita. Voto 6.

Jordan Harris : 18 punti (7/8 da due, 0/0 da tre) – Quando accelera, Livorno non trova modo di fermarlo. Energia pura della serata. L'unica cosa che lo ferma è il quinto fallo, e senza di lui l'attacco della Effe si spegne. Voto 7.

Alvise Sarto : 22 punti (1/2 da due, 5/13 da tre) – Accende la miccia a inizio partita e la riaccende il fuoco anche nel terzo quarto: due fiammate che sembrano bastare per scavare un solco decisivo. Rivedibile solo sul finale. Voto 7.

Simon Anumba: 4 punti (0/3 da due, 1/2 da tre) – In attacco non può fare miracoli, ma nel corpo a corpo la sua presenza è abbastanza utile. Voto 6.

Paulius Sorokas : 6 punti (2/6 da due, 0/5 da tre) – Serata stortina. Sbatte su difese chiuse e vede il canestro come un miraggio. Meglio in difesa (8 rimbalzi). Voto 5.5.

Matteo Fantinelli : 3 punti (1/3 da due, 0/1 da tre) – Una bussola che funziona a metà: dirige, prova a dare ordine, ma la schiena lo limita e si vede. Poi si lascia trasportare dalla corrente. Voto 5.

Vincenzo Guaiana : 0 punti – Fa un po' di tutto, ma nulla veramente incisivo. Voto 5.

Niccolò De Vico : 1 punto (0/0 da due, 0/2 da tre) – Sparacchiate un pò forzate. Voto 5.

: 1 punto (0/0 da due, 0/2 da tre) – Sparacchiate un pò forzate. Samuele Moretti: 4 punti (2/3 da due, 0/0 da tre) – Qualche ingenuità di troppo rischia di mandare tutto all’aria. Ma alcune giocate sono invece decisive. 50 e 50. Voto 6.

Bi.Emme Service Libertas Livorno

Fabio Valentini (5/6 da due, 4/9 da tre) – 24 punti – Voto 7.5.

Matthew James Tiby (4/7 da due, 3/8 da tre) – 23 punti – Voto 7.5.

Matteo Piccoli (1/2 da due, 1/7 da tre) – 5 punti – Voto 6.

Luca Tozzi (1/5 da due, 0/3 da tre) – 5 punti – Voto 5.5.

Niccolò Filoni (1/3 da due, 0/1 da tre) – 3 punti – Voto 6.

Luca Possamai (1/2 da due) – 2 punti – Voto 6.

Ariel Filloy (0/1 da due, 0/4 da tre) – 2 punti – Voto 4.5.

Avery Woodson (0/2 da tre) – 0 punti – Voto 5.5.

Nicolò Isotta (0/2 da due, 0/1 da tre) – 0 punti – Voto 4.

Tommaso Fantoni – 0 punti – Voto 5.

