BasketFortitudo Bologna
Le pagelle di Fortitudo-Livorno (66-64). Un attacco a due facce
Bologna ritrova la vittoria davanti al proprio pubblico dopo una serata fatta di accelerazioni, pause e sofferenza per un finale da brividi.
La Fortitudo ritrova ossigeno al Paladozza al termine di una sfida più sofferta del previsto. Bologna parte forte, si accende a folate grazie alle fiammate di Sarto e alle incursioni di Harris, costruendo un margine che pare rassicurante. Ma l’ultimo quarto si trasforma in un labirinto: Livorno risale, approfitta del blackout offensivo dei biancoblù e arriva fino al -2. Solo i liberi finali di Della Rosa e l’errore da metà campo di Valentini evitano una beffa clamorosa.
Le pagelle di Fortitudo-Livorno (66-64)
Fortitudo Flats Service Bologna
- Gianluca Della Rosa: 8 punti (1/2 da due, 1/8 da tre) – È un faro che però fa luce a intermittenza: si carica la squadra sulle spalle nei possessi decisivi, ma lungo la strada inciampa più volte. Si riscatta dalla lunetta, dove firma i punti che salvano la partita. Voto 6.
- Jordan Harris: 18 punti (7/8 da due, 0/0 da tre) – Quando accelera, Livorno non trova modo di fermarlo. Energia pura della serata. L’unica cosa che lo ferma è il quinto fallo, e senza di lui l’attacco della Effe si spegne. Voto 7.
- Alvise Sarto: 22 punti (1/2 da due, 5/13 da tre) – Accende la miccia a inizio partita e la riaccende il fuoco anche nel terzo quarto: due fiammate che sembrano bastare per scavare un solco decisivo. Rivedibile solo sul finale. Voto 7.
- Simon Anumba: 4 punti (0/3 da due, 1/2 da tre) – In attacco non può fare miracoli, ma nel corpo a corpo la sua presenza è abbastanza utile. Voto 6.
- Paulius Sorokas: 6 punti (2/6 da due, 0/5 da tre) – Serata stortina. Sbatte su difese chiuse e vede il canestro come un miraggio. Meglio in difesa (8 rimbalzi). Voto 5.5.
- Matteo Fantinelli: 3 punti (1/3 da due, 0/1 da tre) – Una bussola che funziona a metà: dirige, prova a dare ordine, ma la schiena lo limita e si vede. Poi si lascia trasportare dalla corrente. Voto 5.
- Vincenzo Guaiana: 0 punti – Fa un po’ di tutto, ma nulla veramente incisivo. Voto 5.
- Niccolò De Vico: 1 punto (0/0 da due, 0/2 da tre) – Sparacchiate un pò forzate. Voto 5.
- Samuele Moretti: 4 punti (2/3 da due, 0/0 da tre) – Qualche ingenuità di troppo rischia di mandare tutto all’aria. Ma alcune giocate sono invece decisive. 50 e 50. Voto 6.
Bi.Emme Service Libertas Livorno
- Fabio Valentini (5/6 da due, 4/9 da tre) – 24 punti – Voto 7.5.
- Matthew James Tiby (4/7 da due, 3/8 da tre) – 23 punti – Voto 7.5.
- Matteo Piccoli (1/2 da due, 1/7 da tre) – 5 punti – Voto 6.
- Luca Tozzi (1/5 da due, 0/3 da tre) – 5 punti – Voto 5.5.
- Niccolò Filoni (1/3 da due, 0/1 da tre) – 3 punti – Voto 6.
- Luca Possamai (1/2 da due) – 2 punti – Voto 6.
- Ariel Filloy (0/1 da due, 0/4 da tre) – 2 punti – Voto 4.5.
- Avery Woodson (0/2 da tre) – 0 punti – Voto 5.5.
- Nicolò Isotta (0/2 da due, 0/1 da tre) – 0 punti – Voto 4.
- Tommaso Fantoni – 0 punti – Voto 5.
