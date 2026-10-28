Lo Žalgiris si conferma bestia nera della Virtus: al PalaDozza termina 74-91

Lo Žalgiris infrange la legge del PalaDozza. Dopo un primo quarto a tinte bianconere, è show della squadra lituana. Gli uomini di Masiulis prendono con forza il timone della partita e non si guardano più indietro. Vani i frequenti tentativi della Virtus di rientrare nella contesa. MVP indiscusso del match l’ex veterano NBA Valančiūnas, che chiude con una sontuosa doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi. Arriva così il secondo stop consecutivo in Eurolega per le Vu Nere, dopo la sconfitta di Sofia.

La cronaca di Virtus-Žalgiris Kaunas: primo tempo

Polveri bagnatissime dal campo per lo Žalgiris, che nei primi 4’ trova punti unicamente dalla linea della carità. Intanto, Alston Jr. ed Edwards colpiscono dalla media (6-3). La compagine lituana non trova mai la via del canestro, ma sfrutta saggiamente il maggior tonnellaggio nel pitturato (già 5 rimbalzi offensivi). Mumbrú prova a sparigliare le carte, attingendo al talento della propria panchina. Dopo vari minuti di stallo (8-8), la partita si fa più viva. In uscita dal time-out televisivo, Valančiūnas mostra spesso e volentieri i muscoli sotto i ferri bianconeri (7 punti, ma anche 2/8 al tiro). Nel frattempo, l’ingresso di Frazier ribalta l’inerzia e infiamma letteralmente il PalaDozza (11 punti; 3/3 dall’arco). C’è spazio anche per Evans sul parquet, di ritorno dal prestito ai London Lions. I primi 10’ terminano 22-14 a favore delle Vu Nere.

Il secondo periodo si apre con un break di 5-0 firmato dalla squadra di Masiulis, con Diarra che tuttavia lo rispedisce prontamente al mittente con due schiacciate in fila (26-19). La Virtus difende con estrema attenzione, a condannarla però è il dato sotto al proprio canestro (3 rimbalzi offensivi in 4’). Le percentuali delle Vu Nere si abbassano vertiginosamente, e lo Žalgiris ne approfitta per mettere il naso avanti, grazie al gancetto di Tubelis (28-29). Cresce il tasso fisico della contesa, con la formazione lituana che ne trae evidenti benefici. I due liberi di Ulanovas chiudono sul 35-37 un primo tempo a intermittenza per la truppa di Mumbrú. Da segnalare gli 11 rimbalzi in attacco catturati dalla rappresentativa di Kaunas.

La cronaca di Virtus-Žalgiris Kaunas: secondo tempo

In apertura di terzo quarto, la Virtus continua a sparare a salve. Ci pensa però il solito Alston Jr. a togliere il tappo dal canestro (38-39). Lo Žalgiris prova un tentativo di allungo sul 38-45, ma in men che non si dica le Vu Nere ricuciono lo scarto. Altro strappo della squadra lituana, che ormai nella metà campo offensiva ha ingranato la marcia giusta (44-54). Si scuotono gli uomini di Mumbrú che dimezzano il passivo grazie a Frazier e Bello. Negli ultimi minuti, tuttavia, la formazione di Kaunas prosegue nel suo show in attacco, sbagliando pressoché nulla e coinvolgendo sempre più interpreti: dopo 30’ il punteggio è 53-65.

Al 32’ lo Žalgiris appare in totale gestione e con la tripla di Grigonis tocca il massimo vantaggio sul +15. Mai dare per morta questa Virtus, che con i 5 punti consecutivi di Carr e la bimane di Alston Jr. si rifà sotto sul 62-70. Masiulis invoca un time-out e la squadra lituana assorbe immediatamente la spallata: grazie alle giocate di Brown e Tubelis, gli ospiti ritoccano il divario più ampio della gara sul 64-85. I minuti conclusivi sono pura amministrazione da parte del club di Kaunas, che si impone sul punteggio di 74-91.

Le Vu Nere cedono il passo allo Žalgiris, e scendono così a 4 vittorie e 4 sconfitte in Eurolega. La squadra di Mumbrú resta in partita per 10’, poi non possono nulla contro lo strapotere fisico della squadra lituana. I biancoverdi sbancano con autorità il PalaDozza e si confermano dunque avversario estremamente ostico per la Virtus.

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