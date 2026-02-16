Vildoza, il solito finale: un’altra firma pesante per la Virtus

Il canestro che decide una partita spesso pesa più di qualsiasi statistica, e quello segnato ieri da Luca Vildoza ne è stata la dimostrazione. La Virtus Bologna ha conquistato una vittoria sofferta contro Udine, risolta proprio dalla giocata del play argentino nei secondi finali, un tiro che ha fatto esplodere il pubblico e che potrebbe rivelarsi importante anche sul piano del morale.

L’importanza del play argentino

Per Vildoza non è stata una serata straordinaria dal punto di vista numerico, ma certamente una di quelle che restano nella memoria. Il playmaker bianconero ha chiuso con 13 punti e 3 assist, cifre in linea con una prestazione complessivamente equilibrata, nella quale ha gestito i ritmi, distribuito palloni e cercato di tenere l’attacco ordinato anche nei momenti più complicati. Quando però la partita è arrivata al possesso decisivo, la palla è finita nelle sue mani, e Vildoza non ha esitato.

La freddezza mostrata nell’ultimo tiro è il segno di un giocatore abituato alla pressione, capace di prendersi responsabilità senza forzare per tutta la gara ma facendosi trovare pronto quando conta davvero. È proprio questo tipo di presenza che lo staff tecnico si aspetta da lui: leadership silenziosa, lucidità e la capacità di leggere le situazioni chiave.

Le parole di Vildoza nel post partita

Nel dopo partita, lo stesso Vildoza ha commentato con semplicità il tiro che ha deciso l’incontro: «Questi tiri spesso vanno dentro e basta, si tratta di allenamento ma anche di fortuna ovviamente. Sono felice per la vittoria, ne avevamo bisogno, in modo particolare prima della coppa».

Parole che raccontano bene lo spirito con cui la Virtus guarda ai prossimi impegni. Il successo contro Udine non è stato soltanto un’altra vittoria in calendario, ma un passaggio utile per ritrovare fiducia e continuità in vista della Coppa Italia. In un gruppo ricco di talento, avere un giocatore capace di emergere nei momenti cruciali rappresenta un valore aggiunto. Quando tutti si aspettano un canestro di Edwards il numero tre, spesso triplicato sa ormai di poter contare sull’argentino per scaricare il pallone e servire il bottino grosso. Questo lo dimostra l’abbraccio tra i due a fine partita.

Il canestro di Luca Vildoza.

