La Virtus chiude la sua Eurolega con una vittoria per 89-85 sul Maccabi!

MACCABI TEL AVIV – VIRTUS BOLOGNA 85-89 (14-16, 22-24; 26-29, 23-20)

Virtus Bologna: Baiocchi, Edwards 19, Niang 16, Smailagic 5, Alston Jr 16, Hackett 3, Ferrari 7, Diarra 13, Jallow 2, Diouf 6, Akele. All: Jakovljevic.

Baiocchi, Edwards 19, Niang 16, Smailagic 5, Alston Jr 16, Hackett 3, Ferrari 7, Diarra 13, Jallow 2, Diouf 6, Akele. All: Jakovljevic. Maccabi Tel Aviv: Hoard 6, Santos 6, Walker IV 23, Sorkin 10, Brissett 9, Rayman 3, Dibartolomeo 5, Gold, Dowtin Jr 5, Hankins 8, Blatt 7. All: Kattash

Qui le statistiche complete.

La Cronaca

Avvio con buona intensità per le V Nere sul neutro di Belgrado in una gara fine a se stessa ma con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria di lunedì contro Cantù. Dopo i primi 5′ di gioco punteggio sul 9-8 e primi campi per Jokovljevic che schiera anche Matteo Baiocchi. Difese non certo impenetrabili ma attacchi molto imprecisi che portano spesso a soluzioni personali. Punteggio che rimane basso fino al termine della prima frazione che si chiude sul 14-16.

Virtus che prova a battere dalla linea dei 6,75 prima con Smailagic e poi con Alston che guidano ad un primo piccolo tentativo di fuga. In difesa però le maglie non sono strette e gli israeliani riescono a rimanere a contatto sul -6. Dopo i primi 15′ di gara V Nere sul 31-24 e primo timeout per Kattash. Entra in gioco anche Momo Diouf con due ottime giocate e i bianconeri allungano ulteriormente sul +12 correndo bene il campo. Cala la formazione felsinea nel finale di quarto, punteggio sul 36-40 quando le due formazioni si dirigono negli spogliatoi.

Secondo Tempo

Maccabi che prova a rientrare definitivamente al rientro dalla pausa ma la Virtus non si fa trovare impreparata ed è sempre pronta a ricacciare indietro i padroni di casa. V Nere che ritrovano ancora una volta il +10 con la tripla di un buon Carsen Edwards. La sfida rimane comunque caratterizzata da continui mini parziali in botta e risposta sui quali sono sempre Hackett e compagni ad avere però la meglio. Il terzo periodo si chiude con il canestro casalingo che vale il 62-69.

Ottimi segnali arrivano dai 6,75 con Saliou Niang a firmare il suo 2/2 da tre punti a tenere sempre staccata la formazione di Tel Aviv. Blatt e compagni ci provano ancora e arrivati sul -3 sembrano avere più energia mentale per provare a prendersi l’esito positivo del match. Al momento di rispondere però è Daniel Hackett a piazzare una tripla molto importante pescato da Ferrari con l’extra pass. Ottime cose anche da Diarra presente a rimbalzo offensivo e in generale capace di indirizzare verso i suoi un finale che poteva complicarsi. Complicazioni che arrivano per via di un Walker capace di guadagnarsi diversi liberi e un 3+1 che vale il -2 a 26” dalla fine. Alston non trema dalla lunetta e la Virtus ritrova la vittoria in Eurolega proprio all’ultima di stagione regolare, 85-89 il punteggio finale.

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