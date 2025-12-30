Morgan decisivo anche da protagonista: «L’aspetto migliore è rimanere uniti per 40 minuti»

L’assenza per infortunio di Carsen Edwards ha messo la palla in mano del go to guy tra le mani di Matt Morgan che ha guidato la Virtus Bologna al successo sul parquet di Trieste. Lo statunitense sta vivendo una stagione di grande consapevolezza e anche ieri sera ha dimostrato tutta la sua leadership e capacità di caricarsi la squadra sulle spalle.

L’ex London Lions è stato nominato MVP del match grazie alla sua prestazione da 19 punti 4 assist e 17 di valutazione. Nonostante la mancata precisione da oltre l’arco (2/9) Morgan ha trovato il modo di scardinare la difesa Triestina andando bene al ferro e creando vantaggi per se stesso e i compagni. Ai microfoni di LBATV il numero 30 bianconero ha analizzato a caldo la gara vinta per 74-66 individuando quelle che potranno essere le chiavi per arrivare preparati anche alla sfida di venerdì, in Eurolega contro L’Olimpia Milano.

Le parole di Matt Morgan al termine di Trieste – Virtus Bologna

«Penso che siamo stati insieme per quaranta minuti e questa è la cosa che mi è piaciuta di più, abbiamo giocato davanti ad un grande pubblico senza alcuni giocatori chiave. Abbiamo comunque lottato per tutta la gara, siamo rimasti compatti negli alti e bassi e abbiamo raggiunto la vittoria in una partita tosta».

Sulla sfida di venerdì con Milano: «Dobbiamo fare le stesse cose, per quaranta minuti stare insieme essere un po’ più precisi in attacco, oggi abbiamo sbagliato alcuni tiri che solitamente segniamo, qualche palla persa di troppo ed errori da limare. Riguarderemo la gara per migliorarci e cercheremo di stare sani il più possibile».

La crescita del numero 30 bianconero

Rispetto allo scorso anno Morgan è cresciuto tanto in tutti gli aspetti del gioco, compresa la difesa. Ovviamente il suo ruolo è quello di realizzatore e come tale ha dimostrato di mantenere un alto livello sia in LBA dove viaggia a 12,3 punti di media che in EL dove sta mantenendo una media di 12,9 punti in meno di 18 minuti d’impiego.

Con l’assenza di Edwards in queste settimane il nativo di Concord sarà chiamato, come ieri sera, a caricarsi di diverse responsabilità offensive, senza però privare le V Nere di quel gioco corale che rende ancor più efficace l’attacco bianconero.

