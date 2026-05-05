Mercato Virtus – Accordo biennale con Casarin, si lavora per Baldasso

Conquistata la testa di serie per i Playoff Scudetto la Virtus Bologna lavora duro anche sul fronte mercato, dove i primi passi decisi sarebbero già arrivati. Le condizioni di lavoro non sono semplici, con le squadre di NCAA che fanno razzia di giovani talenti italiani la V Nera lavora a diversi profili per rimodulare il sestetto italiano della prossima stagione.

Casarin, accordo con la Virtus Bologna

Secondo quanto riportato da Walter Fuochi su Repubblica ed.Bologna, la Virtus avrebbe raggiunto un accordo per un contratto biennale con l’ex Venezia Davide Casarin. Classe 2003, ha militato in questa stagione tra le fila della Vanoli Cremona, dove ha messo insieme 11 punti, 4,9 assist e 4,2 rimbalzi di media in 22.7 minuti d’utilizzo.

Profilo dotato di ottimo fisico, con abilità difensive di livello. In attacco abile nel bucare l’area con forza ma non affidabile dai 6,75 dove in stagione ha fatto registrare il 28.9%. Anche per Casarin ci sono state sirene di NCAA ma sembra che il suo futuro sia sempre più vicino alle due torri.

Obiettivi sul reparto italiani

L’altro obiettivo della formazione felsinea rimane Tommaso Baldasso, Play/guardia di Tortona classe 1998. Con il rinnovo sempre più vicino di Daniel Hackett, e l’addio di Pajola che dovrebbe concretizzarsi a fine stagione la Virtus andrebbe così a creare un terzetto italiano tra i piccoli. Tra gli azzurri dovrebbe rimanere a Bologna anche Momo Diouf: il mercato resta quindi movimentato e la squadra attualmente in mano a Jakovljevic vuole muoversi per tempo in modo da poter scegliere tra gli obiettivi più graditi.

Altro nome gradito rimane sicuramente Amar Alibegovic, che andrebbe a “sostituire” un Nicola Akele sempre più lontano da un futuro in bianconero. Tra i profili accostati alla squadra dell’Arcoveggio anche Andrej Jakimovski dell’Aquila Basket Trento. La rivoluzione è quindi sempre più vicina, con tanti cambi tra gli italiani ma con l’obiettivo di tenere alto il livello della squadra.

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