Virtus Bologna, emergenza infortuni e sguardo al mercato: si valuta Marcus Carr

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per la Virtus Bologna. Le V Nere dovranno fare a meno di Alessandro Pajola per circa un mese e mezzo: il playmaker bianconero sarà infatti costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico al menisco, uno stop pesante in un momento cruciale della stagione.

Il quadro si completa con alcune novità già note sul fronte roster. Brandon Taylor, infatti, ha lasciato Bologna da qualche settimana ed è volato in Grecia, al Panionios di Atene. Per quanto riguarda invece Matt Morgan, filtra un cauto ottimismo: lo staff medico spera di poterlo recuperare in tempo per la sfida di lunedì contro Brescia, anche se la situazione resta da monitorare giorno per giorno.

Occhi sul mercato per la Virtus

Alla luce di queste assenze, la dirigenza bianconera starebbe, secondo quanto riportato sia da Repubblica che dal Resto del Carlino, attivandosi sul mercato per rinforzare il reparto esterni. Il primo nome sulla lista è quello di Marcus Carr, 26 anni, canadese, attualmente in forza al Würzburg. Carr sta vivendo una stagione di alto livello in Basketball Champions League, dove viaggia a 17,1 punti, 6,7 assist e 3,3 rimbalzi di media, numeri che ne fanno uno dei profili più interessanti della competizione. Il classe ’99 di 185cm ha iniziato la sua carriera da professionista tra le fila dell’Aris Salonicco alternando poi stagioni tra la sua terra natale e Israele.

Resta comunque vivo anche un piano alternativo: tra i nomi monitorati c’è quello di Carlos Stewart, attualmente a Varese, giocatore che conosce il campionato italiano e che rappresenterebbe un’opzione affidabile per dare profondità e qualità alla rotazione. Il suo nome sembra essere un’opzione anche per il futuro nel caso in cui non ci fossero le condizioni per approdare sotto le due torri già a stagione in corso.

La Virtus, insomma, si muove tra emergenza e opportunità, cercando le giuste soluzioni per restare competitiva su tutti i fronti in una fase delicata della stagione.

