Mercato Virtus: si lavora al rinnovo di Ivanovic, in alternativa c’è Galbiati

La Virtus Bologna si prepara a tornare in campo domani sera a Madrid, ma queste sono settimane calde anche per il futuro bianconero che verrà scritto a partire dal rinnovo di Coach Ivanovic. La società felsinea proverà a chiudere la questione entro le prossime due settimane, con l’alternativa allettante di riportare in Italia Paolo Galbiati.

La situazione rinnovi in casa Virtus Bologna

Diversi i giocatori in scadenza di contratto: dalla situazione Alessandro Pajola sulla quale la Virtus farà il massimo per trattenere il capitano fino a Diouf. Per il lungo azzurro la situazione sembra tranquilla e il futuro insieme sembra sempre più sicuro. Tra gli italiani andrà in scadenza a giugno anche Akele, uno dei jolly di Ivanovic, al quale il coach montenegrino difficilmente farebbe a meno in caso di permanenza.

Da valutare anche le situazioni di Carsen Edwards e Matt Morgan, americani che fanno gola a tante squadre. Per il numero 30 bianconero la scadenza di quest’anno può essere un momento chiave per alzare notevolmente il suo ingaggio. Rimane invece da capire quale sarà il destino scelto da Daniel Hackett che a 38 anni dovrà scegliere se continuare o appendere le scarpe al chiodo. Il numero 23 sta dimostrando di avere ancora tanto da dire anche in Eurolega.

Arriviamo poi a Dusko Ivanovic, il coach ex Stella Rossa è molto apprezzato dalla proprietà e la volontà della Virtus Bologna è quella di rinnovare il sodalizio. In vista della prossima stagione però bisognerà chiudere l’accordo nel futuro più imminente. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna l’alternativa al coach Montenegrino sarebbe Paolo Galbiati, fresco vincitore della Copa del Rey con il suo Baskonia.

L’infermeria in vista di Madrid

In vista della sfida di domani non preoccupano le condizioni di Momo Diouf che si è regolarmente allenato con la squadra nella giornata di ieri. Per Matt Morgan invece un malano di stagione lo ha colpito negli scorsi giorni, ma questo non dovrebbe impedirgli di scendere in campo domani.

