Mercato Virtus – Movimento sul reparto italiani: si guarda al futuro con Marangon, Hassan e Niang

La Virtus Bologna guarda al futuro con grande attenzione verso il reparto italiani, dove solo pochi giorni fa è arrivato uno dei migliori prospetti azzurri: Francesco Ferrari. La programmazione del management virtussino prosegue però anche in ottica della prossima estate, quando andranno in scadenza capitan Pajola, Diouf, Hackett e Akele.

Situazioni differenti per gli attuali bianconeri con Pajola che ha ricevuto forti interessi dal Monaco di Spanoulis e non solo. Per Diouf proseguono invece le trattative per un rinnovo di contratto, mentre con Hackett si deciderà se proseguire a cifre riviste verso il basso.

I nomi per l’estate

Tra i nomi forti e molto vicini alla Virtus Bologna si riaprono due fronti di mercato dai quali Ronci e il suo staff hanno già pescato nel recente passato: Cividale e Trento. Dalla squadra friulana si punta dritto verso l’arrivo del campione d’Europa Under-20 Leonardo Marangon. Guardia classe 2005 di due metri che in A2 sta viaggiando con 9,6 punti di media e il 43% dall’arco.

Un’altro asse di mercato da poter nuovamente calcare è quello con Trento. Dall’Aquila Basket il nome caldo è quello del play classe 2007, Patrick Hassan. Sotto l’ala di Cancellieri l’azzurro sta trovando impiego in LBA e il suo futuro sembra portare verso Basketcity.

Non è certo un mistero come le V Nere abbiamo messo gli occhi anche sul classe 2008 Cheickh Niang, fratello minore di Saliou. La guardia della Dolimiti Energia sta trovando spazio sia in Eurocup (6,4 punti di media) che in LBA dove gioca oltre dieci minuti realizzando circa quattro punti di media.

La filosofia della Virtus Bologna

Rispetto agli anni passati il club bianconero sta puntando sempre di più verso profili molto giovani che a Bologna possano fare un definitivo salto in avanti nella loro carriera. Per i giovani prospetti italiani le V Nere stanno divenendo un vero e proprio luogo di crescita e sviluppo dove trovare minuti importanti sia in campionato che in Eurolega.

Sembra essere ormai lontana l’idea di firmare giocatori da “panchinare” per una stagione intera con il solo scopo di riempire gli spot propedeutici al 6+6. Proprio in quest’ottica sembra sempre più probabile l’uscita di Abramo Canka che in bianconero ha trovato spazio solamente nelle amichevoli estive.

Fonte: Corriere di Bologna

