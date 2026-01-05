Alla scoperta di: Francesco Ferrari, il futuro Azzurro della V Nera

Quello di Francesco Ferrari è un arrivo che racconta molto della direzione intrapresa dalla Virtus Bologna. Un innesto giovane, ma già con esperienze significative alle spalle, che va ad arricchire il roster bianconero con talento italiano e prospettiva. Classe 2005, Ferrari arriva alla Virtus dopo due stagioni formative in Serie A2 con la UEB Gesteco Cividale, pronto a misurarsi con il massimo livello sotto la guida di coach Dusko Ivanovic.

Carriera

Il percorso di Francesco Ferrari è stato caratterizzato da una crescita rapida e da una capacità precoce di incidere anche tra i senior. Dopo essersi messo in evidenza nei settori giovanili e con le Nazionali di categoria, l’esperienza a Cividale si è rivelata fondamentale per il suo sviluppo tecnico e mentale.

Nella prima metà del campionato di Serie A2 2025/26, Ferrari ha viaggiato a 13.4 punti e 6.7 rimbalzi di media, affermandosi come uno dei riferimenti offensivi della squadra nonostante la giovane età. Numeri di assoluto rilievo, accompagnati da un utilizzo crescente e da una presenza costante nei momenti chiave delle partite, che hanno acceso definitivamente l’interesse della Virtus Bologna e portato al trasferimento in corso d’opera dopo gli accordi già presi già in estate con il giocatore e la società del Friuli.

Parallelamente al rendimento nei club, Ferrari è stato protagonista anche con la maglia della Nazionale. Nell’estate scorsa ha lasciato il segno con l’Italia Under 20, conquistando il titolo di Campione d’Europa di categoria e chiudendo il torneo con 16 punti e 5,4 rimbalzi di media, prestazioni che gli sono valse il prestigioso premio di MVP della competizione. Un exploit che ne ha certificato lo status di uno dei migliori prospetti del panorama europeo.

Il percorso azzurro lo ha già portato anche al debutto senior: Ferrari ha infatti esordito con la Nazionale maggiore il 27 novembre, nella gara di qualificazione ai Mondiali contro l’Islanda, ulteriore conferma della considerazione di cui gode a livello di prospettiva nazionale.

Caratteristiche di gioco

Ferrari è un’ala moderna, dotata di buona struttura fisica e di una combinazione interessante tra atletismo e intelligenza cestistica. In attacco ha dimostrato di poter sostenere un buon volume di gioco: sa attaccare il ferro, sfruttare i mismatch e prendersi responsabilità anche fronte a difese schierate.

La sua efficacia a rimbalzo, testimoniata dalle medie mantenute in A2, è uno degli aspetti più solidi del suo profilo, così come la capacità di incidere senza monopolizzare il pallone. Il tiro dalla distanza è un fondamentale in evoluzione (34% nella prima metà di questa stagione), destinato a diventare sempre più centrale nel suo adattamento ai livelli superiori. In fase difensiva Ferrari mette in campo energia, applicazione e versatilità, potendo reggere più ruoli sugli esterni.

Nel gioco di Ivanovic

L’inserimento di Ferrari nella Virtus di Dusko Ivanovic rappresenta una sfida impegnativa ma altamente formativa. Il sistema del tecnico montenegrino, fondato su intensità, rigore e solidità difensiva, può offrire al giovane esterno un contesto ideale per consolidare le proprie qualità.

Arrivando a stagione in corso, il suo impatto iniziale passerà dalla capacità di adattarsi rapidamente alle richieste tattiche e di mantenere alto il livello di energia nelle rotazioni. In LBA potrà trovare spazio gradualmente, mentre l’Eurolega rappresenterà soprattutto un banco di apprendimento, utile per accelerarne il processo di maturazione.

Una firma che nasce dal presente, ma guarda chiaramente al futuro: la Virtus Bologna aggiunge al proprio roster uno dei talenti italiani più interessanti della nuova generazione, puntando su un profilo già capace di incidere e con ampi margini di crescita.

