Nasce la Virtus 100 Hall of Fame

Nell’anno del suo centenario, in occasione di ogni gara casalinga di LBA ed Eurolega, la Virtus Bologna onorerà una figura diversa che ha scritto pagine indelebili della storia della società bolognese. Come riportato sul sito ufficiale del club, a partire dalla gara contro l’Olympiacos di giovedì 1 ottobre alle ore 20.30, si terrà un momento celebrativo che accompagnerà le Vu Nere nel corso dei prossimi mesi.

Il comunicato ufficiale della Virtus Bologna

«Nasce ufficialmente la Virtus 100 Hall of Fame, un progetto pensato per celebrare dal corso di questa stagione tutte quelle persone che hanno contribuito a scrivere la Storia della Virtus Pallacanestro Bologna, rendendola una delle realtà più importanti e riconoscibili dello sport italiano ed europeo. Campioni indimenticabili, allenatori capaci di lasciare un segno profondo e figure che, dentro e fuori dal campo, hanno contribuito alla crescita e al successo della Società.

Durante la regular season, in occasione delle partite casalinghe di LBA ed Eurolega, il popolo bianconero della Virtus avrà la possibilità di rivivere assieme il mito assieme ai protagonisti che lo hanno reso tale. A partire dalla prossima gara contro l’Olympiacos, Giovedì 1 ottobre alle ore 20.30, sarà infatti dedicato uno speciale momento della partita alla celebrazione e premiazione della prima leggenda bianconera che entrerà a far parte della Virtus 100 Hall of Fame, inaugurandone l’inizio. Un viaggio nella memoria che accompagnerà la stagione, partita dopo partita».

Un ultimo abbraccio dal popolo bianconero

Un’iniziativa, quella annunciata dalla Virtus Bologna, che scalderà il cuore di migliaia di tifosi virtussini, dai veterani ai più recenti. Il PalaDozza prima, e l’Unipol Hall poi, potranno riservare un caloroso saluto ai campioni che hanno reso le Vu Nere ciò che sono oggi. Non ci aspetta che attendere giovedì sera per scoprire chi sarà il primo protagonista a farci fare un tuffo nel glorioso passato del club pluriscudettato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook