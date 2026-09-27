Calciomercato Bologna, Sartori strada tracciata per gennaio: ecco dove può intervenire

La giornata di ieri ha segnato un crocevia importante nella stagione del Bologna e in vista della seconda metà dell’annata, con il calciomercato a fare da spartiacque. Giovanni Sartori, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta, non si è tirato indietro alla domanda su eventuali rinforzi.

Infatti, il responsabile dell’area tecnica rossoblù ha aperto la strada per un intervento sul mercato. «La disponibilità c’è», ha detto il dirigente che non ha dunque escluso a priori di poter accontentare le possibili , quanto probabili richieste del tecnico. Detto questo, l’organico dopo cinque giornate ha già mostrato diverse fragilità e mancanze.

Bologna, il campo suggerisce gli obiettivi di calciomercato

Se non bastasse l’analisi della rosa fatta guardando esclusivamente profili e caratteristiche, il campo in questo primo mese di stagione ha dato diverse indicazioni a dirigenti e allenatore. In questo avvio di annata, la squadra ha evidenziato almeno due carenze molto importanti.

La prima è quella che riguarda il centrocampo. Nonostante, le buone prove e i numeri a livello statistico di Lewis Ferguson, la squadra ha evidentemente mostrato delle carenze tattiche importanti a livello di impostazione e copertura. La mancanza di un giocatore che possa sostituire almeno in parte Remo Freuler si fa sentire eccome. E, quindi, un intervento su un regista appare necessario, se non urgente.

La seconda si è evidenziata in questo ore. Il problema muscolare che riguarda Emil Holm potrebbe togliere dalle alternative di mister Palladino l’esterno svedese per un lungo periodo. Si parla addirittura di un problema recuperabile in un paio di mesi. Ecco perché l’ipotesi di un arrivo di uno svincolato nell’immediato non va scartata. Ma l’opzione più probabile è che il Bologna intervenga direttamente sul calciomercato di gennaio.

Occhio alle sorprese

Il mercato rossoblù però potrebbe non limitarsi a questo. Le prime giornate hanno riaperto l’ipotesi di una soluzione alternativa per la porta. La crisi evidente di Lukasz Skorupski e la gioventù di Pessina potrebbero portare a decisioni sorprendenti. Ma siamo nel campo delle idee e delle ipotesi, perché alla ripresa “delle ostilità” bisognerà capire come reagirà il polacco.

Per quanto riguarda, invece, altre opzioni dovranno nascere dalle volontà del nuovo tecnico. Mister Palladino deve conoscere bene l’organico, ma con ogni probabilità se chiederà un intervento questo sarà sulla trequarti. Non va escluso che l’eventuale nuovo arrivo possa riguardare la zona della trequarti, dove l’ex Monza durante la carriera ha dimostrato di voler spesso cambiare le caratteristiche dei suoi interpreti del 3-4-2-1.

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