Niang: «Una vittoria di squadra, con Burnell una bella sfida ma ho vinto ancora io»

Ormai non è più una sorpresa da diverso tempo, ma una certezza di questa di questa Virtus capace di rialzarsi sul campo di Brescia, Saliou Niang è uno degli MVP del match andato in scena ieri sera. Una gara dura ma controllata, grazie anche alla sua fisicità, presenza a rimbalzo e in difesa.

A livello numerico il numero 7 bianconero ha messo insieme 11 punti, 7 rimbalzi, 3 assist e 2 stoppate. Una gara in cui ha ritrovato anche il canestro dai 6,75 unico vero aspetto in cui servirà ancora tanto lavoro per diventare un giocatore pressochè infermabile.

Le parole di Niang al termine di Brescia – Virtus

I complimenti di Daniel e la prestazione personale: «Lo ringrazio per quello che ha detto, Dani mi da molto, è uno che fin dal primo giorno che sono arrivato a Bologna mi ha accolto a braccia aperte. Ogni giorno ad allenamento mi da sempre consigli per migliorare, un giocatore di esperienza che sono molto contento di avere in squadra. E’ sempre l’ultimo a mollare, quello che da quel qualcosa in più alla squadra, è una parte fondamentale della squadra».

Primi a vincere a Brescia: «Non è stato un periodo facile per noi, tante partite, tanti infortuni e sapevamo che non sarebbe stato facile venire qua a vincere, ma era quello che volevamo. Siamo arrivati uniti e di squadra siamo riusciti a raggiungere la vittoria. Sono contento di come ho giocato, facendo quello che faccio di solito, andando a rimbalzo e aiutando la squadra».

La difesa sul pick and roll e il duello con Burnell: «Abbiamo cercato di limitarlo, è molto difficile fermare Bilan quando va verso canestro. La tatica era quella di restare uniti, riempire l’area e fargli vedere poco la palla. Con Burnell ci conosciamo, so che è un giocatore molto forte, è stata una bella sfida anche con qualche parola ma ho vinto ancora io».

Fonte: LBATV – Sky

