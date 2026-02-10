Seguici su

BasketVirtus Bologna

Niang: «Una vittoria di squadra, con Burnell una bella sfida ma ho vinto ancora io»

Il commento di Niang nel post partita di Pallacanestro Brescia- Virtus Bologna

Pubblicato

38 secondi fa

il

Brescia Virtus - Niang
Saliou Niang (©Virtus Pallacanestro)

Ormai non è più una sorpresa da diverso tempo, ma una certezza di questa di questa Virtus capace di rialzarsi sul campo di Brescia, Saliou Niang è uno degli MVP del match andato in scena ieri sera. Una gara dura ma controllata, grazie anche alla sua fisicità, presenza a rimbalzo e in difesa.

A livello numerico il numero 7 bianconero ha messo insieme 11 punti, 7 rimbalzi, 3 assist e 2 stoppate. Una gara in cui ha ritrovato anche il canestro dai 6,75 unico vero aspetto in cui servirà ancora tanto lavoro per diventare un giocatore pressochè infermabile.

Niang e Diouf Virtus Brescia

Niang e Diouf Virtus Brescia

Le parole di Niang al termine di Brescia – Virtus

I complimenti di Daniel e la prestazione personale: «Lo ringrazio per quello che ha detto, Dani mi da molto, è uno che fin dal primo giorno che sono arrivato a Bologna mi ha accolto a braccia aperte. Ogni giorno ad allenamento mi da sempre consigli per migliorare, un giocatore di esperienza che sono molto contento di avere in squadra. E’ sempre l’ultimo a mollare, quello che da quel qualcosa in più alla squadra, è una parte fondamentale della squadra».  

Primi a vincere a Brescia: «Non è stato un periodo facile per noi, tante partite, tanti infortuni e sapevamo che non sarebbe stato facile venire qua a vincere, ma era quello che volevamo. Siamo arrivati uniti e di squadra siamo riusciti a raggiungere la vittoria. Sono contento di come ho giocato, facendo quello che faccio di solito, andando a rimbalzo e aiutando la squadra». 

La difesa sul pick and roll e il duello con Burnell: «Abbiamo cercato di limitarlo, è molto difficile fermare Bilan quando va verso canestro. La tatica era quella di restare uniti, riempire l’area e fargli vedere poco la palla. Con Burnell ci conosciamo, so che è un giocatore molto forte, è stata una bella sfida anche con qualche parola ma ho vinto ancora io».  

Fonte: LBATV – Sky

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *