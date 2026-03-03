Niang trascina l’Italbasket al successo contro la Gran Bretagna

Serata di entusiasmo e segnali importanti per l’Italbasket, che ieri ha superato la Gran Bretagna con il punteggio di 84-75 al termine di una gara intensa e combattuta. Un successo costruito con pazienza, energia e qualità, ma soprattutto con un protagonista assoluto: Saliou Niang.

La prestazione di Niang

L’esterno virtussino ha disputato una partita straordinaria, chiudendo con 23 punti, 7 rimbalzi e un eccellente 29 di valutazione. Numeri che raccontano solo in parte l’impatto avuto sul match: Niang è stato decisivo nei momenti chiave, trovando canestri pesanti quando la Gran Bretagna ha provato a rientrare e dando solidità alla squadra anche in difesa e a rimbalzo.

L’Italia ha iniziato con buon ritmo offensivo, ma gli ospiti hanno risposto colpo su colpo, mantenendo la gara in equilibrio per lunghi tratti. Nel terzo quarto gli azzurri hanno alzato l’intensità, spinti proprio dalle giocate di Niang, capace di attaccare il ferro con continuità. Nell’ultimo periodo, la maggiore lucidità dell’Italbasket ha fatto la differenza, consentendo di gestire il vantaggio fino alla sirena finale.

Al termine della gara, il protagonista azzurro ha espresso tutta la sua emozione per la prestazione in Nazionale: «Sono molto felice, è stato bellissimo tornare e giocare con la Nazionale: è stata una partita molto dura contro una buona squadra ma sapevamo che lo sarebbe stata e abbiamo giocato come volevamo».

Il cammino dell’Italbasket verso il mondiale

Una doppia vittoria che lancia gli azzurri verso un percorso di qualificazione dopo il passo falso della prima finestra contro l’Islanda. Grazie alla vittoria inaspettata contro la Lituania e il back to back vincente con la Gran Bretagna gli azzurri sono ora primi nel gruppo D.

I ragazzi di coach Banchi torneranno in campo a luglio per la finestra conclusiva del prima fase di qualificazione che prevede la sfida esterna contro l’Islanda e quella interna contro la Lituania. Due sfide chiave nelle quali accumulare più punti possibili da portare nella seconda fase di qualificazione in cui si aggiungeranno tre formazioni del gruppo C (Turchia, Serbia, Bosnia).

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook