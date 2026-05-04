Niang: «Partita tosta, all’intervallo ci siamo parlati e abbiamo alzato il livello»

La Virtus Bologna si assicura il primato in classifica con la vittoria esterna per 80-73 sul campo della Dinamo Sassari, tra i protagonisti della gara Saliou Niang. Il numero 7 bianconero è stato decisivo con la sua solita intensità uscita fuori prevalentemente nel secondo tempo.

Dopo un avvio con le marce basse la V Nera ha deciso di accelerare in un terzo quarto da 30-15 dove proprio l’ala azzurra è statoo protagonista con anche due conclusioni dall’arco dei tre punti. Per Saliou una una gara da 16 punti, 6 rimbalzi, 3 assist in 26 minuti d’impiego.

Le parole di Saliou Niang al termine di Sassari – Virtus Bologna

«E’ stata una partita molto tosta, ce lo aspettavamo, sapevamo che loro avrebbero dato tutto per vincere oggi. Nel primo tempo abbiamo iniziato male, poi in spogliatoio ci siamo parlati e al rientro abbiamo alzato un po’ il livello in difesa e siamo contenti di averla portata a casa».

La schiacciata su McGlyn: «E’ rientrato Pajola… quello lì è il nostro gioco, ci troviamo molto bene, ho visto l’area libera e ulla, sono volato a schiacciare».

Primo posto e fattore campo ai Playoff: «E’ importante, avremo l’opportunità di giocare davanti ai nostri tifosi e questoci aiuterà molto. Abbiamo blindato il primo posto ed è quello che volevamo, ora manca l’ultima partita contro Varese in casa e poi inizia un altro campionato».

Fonte: LBATV

Chi troverà la Virtus ai Playoff?

La formazione felsinea avrà ora una settimana piena per prepararsi alla gara di domenica prossima in programma alle ore 17 in quel della Virtus Arena. Con il primo posto assicurato la squadra di Jakovljevic sarà anche un po’ artefice del suo destino per quanto concerne il primo turno dei playoff: Varese attualmente ottava con 24 punti dovrà vincere a Bologna o sperare nella sconfitta interna di Trento contro Milano per passare alla post-season. In caso di arrivo a pari punti è Trento ad avere il vantaggio degli scontri diretti.

Per la Virtus quindi l’avversaria del primo turno sarà una tra Varese e Trento, tutto si deciderà domenica prossima nell’ultima di stagione regolare.

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