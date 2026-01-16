La serata di Saliou: superlativo a Dubai per regalare la vittoria alla Virtus

Uno scontro diretto per la corsa play-in, in casa di una formazione che tra le proprie mura era caduta solo due volte: la Virtus Bologna è corsara a Dubai con un Niang che si candida ufficialmente a Rising Star della stagione. Una serata, pomeriggio italiano, che Saliou Niang non dimenticherà mai. Ivanovic deve ancora fare a meno di Smailagic e Diarra, Diouf non a pieno servizio e allora via con l’ex Trento da numero cinque per circa venticinque minuti di gara.

La prestazione di Saliou Niang

Entrato in campo a metà del primo quarto ha dato la prima svolta ad un match che inizialmente sembra andare verso i padroni di casa (+8). Con energia, difesa ma anche numeri Niang cambia la faccia della Virtus che chiude così avanti di quattro punti il primo tempo. Per il numero 7 bianconero numeri da fine gara: 13 punti e 8 rimbalzi.

Al rientro sul parquet della Coca Cola Arena Ivanovic decide di tenerlo nuovamente in panchina, questa volta però per pochi minuti. Dal momento in cui rimette piede in campo arriva la stangata finale per i lunghi di Dubai che non riescono a stargli dietro. Di fatto Kabengele, Petrusev e Kamenjas combinano solamente 15 punti in tre, in una gara in cui con il solo Momo come centro di ruolo ci si aspettava facessero il vuoto sotto i ferri. Sempre sommando i numeri dei tre centri sono solamente 7 i rimbalzi portati a casa.

Niang continua a volare sulla testa degli avversari trova canestri importanti, giocate difensive e prosegue nella sua partita alla Rodman a rimbalzo. Salta più di tutti, sa prima degli altri dove finirà il pallone e a fine gara i rimbalzi totali sono ben 17: miglior dato per un giocatore italiano nella storia dell’Eurolega moderna e pareggiato il conto di un certo Rashard Griffith per la storia delle V Nere nella massima competizione europea.

Oltre ai 17 rimbalzi di cui 7 offensivi, Niang ha messo insieme 17 punti con 6/9 da due e 5/7 ai liberi, 3 assist, 2 palle rubate, 1 stoppata e 36 di PIR.

Le parole di Niang al termine di Dubai – Virtus

«Sono molto felice. Sono orgoglioso di questa squadra, abbiamo fatto un ottimo lavoro dall’inizio alla fine. L’allenatore ci ha detto di rimanere concentrati, continuare a lottare e restare uniti». Queste le parole di un ragazzo che ha appena fatto una prestazione assoluta a soli 21 anni in Eurolega, alla sua prima stagione e vive il tutto con la serenità del predestinato.

Lo stesso Coach Ivanovic ha voluto sottolineare la prestazione del numero 7 in sala stampa: «ha fatto una prestazione di altissimo livello».

