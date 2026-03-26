La Preview di Olimpia Milano – Virtus Bologna

Questa sera, alle ore 20:30, l’Eurolega propone uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, valida per la 34ª giornata di regular season. Un derby italiano che, come da tradizione, va ben oltre la classifica e accende una rivalità storica tra due delle realtà più prestigiose del basket italiano.

I precedenti

Il cosiddetto Derby d’Italia rappresenta infatti una delle sfide più iconiche del panorama cestistico nazionale: oltre duecento precedenti, finali scudetto, trofei e battaglie che hanno segnato epoche diverse. Anche questa sera, dunque, il valore simbolico dell’incontro sarà altissimo, indipendentemente dalla situazione di classifica.

Il bilancio stagionale aggiunge ulteriore interesse: nelle quattro sfide già disputate tra tutte le competizioni, il punteggio è in perfetta parità (2-2), segno di un equilibrio che potrebbe riflettersi anche sul parquet dell’Unipol Forum. Da sottolineare come le V Nere abbiano trovato il successo in entrambe le sfide casalinghe perdendo invece quelle giocate ad Assago in Supercoppa e LBA.

Come arrivano Virtus – Olimpia

Dal punto di vista sportivo, però, le motivazioni delle due squadre sono differenti. Milano arriva all’appuntamento con ancora una minima speranza di agganciare i play-in: una possibilità ridotta, attorno al 10%, ma che obbliga comunque i biancorossi a vincere e sperare in una combinazione favorevole di risultati.

La squadra lombarda, reduce da una sconfitta pesante contro Monaco, è chiamata a una prova di orgoglio per tenere viva la stagione europea fino all’ultimo possesso.

Diverso il discorso per Bologna: la formazione guidata da Dusko Ivanovic è ormai fuori dai giochi continentali e utilizzerà questa partita soprattutto per ritrovare identità e fiducia in vista del finale di stagione in campionato.

Nonostante ciò, la Virtus non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo di comparsa, soprattutto in una sfida così sentita.

Dal punto di vista tecnico, ci si aspetta una gara intensa e fisica, dove ogni possesso avrà un peso specifico elevato. Milano cercherà ritmo e continuità offensiva, mentre Bologna punterà sull’orgoglio e sulla solidità difensiva per ritrovare una vittoria che dia nuova linfa dopo le ultime uscite deludenti.

In definitiva, al di là della classifica, Olimpia Milano – Virtus Bologna resta una partita speciale: una sfida che unisce storia, rivalità e identità del basket italiano, pronta ancora una volta a regalare spettacolo sul palcoscenico europeo.