Ivanovic: «Stasera abbiamo giocato in maniera intelligente con energia e concentrazione»

La Virtus Bologna ritrova il successo e la testa della classifica in LBA passando per 87-79 sul campo della Pallacanestro Brescia. Una gara di grande autorità per i bianconeri che controllano ritmo e punteggio per tutti i quaranta minuti di partita. Una lucidità ritrovata a fronte di un match così importante per le sorti della graduatoria finale in ottica playoff scudetto.

Tra i protagonisti della formazione guidata da Coach Ivanovic un Matt Morgan in grande spolvero al rientro da una settimana di stop dovuta ai problemi alla caviglia, per lui 16 con diversi canestri importanti. Fondamentali anche le prestazioni di Saliou Niang (11 punti, 7 rimbalzi, 3 assist) e il solito Daniel Hackett con le sue giocate da veterano sempre pronto a colpire nei momenti caldi del match.

Le statistiche complete.

Le parole di Coach Ivanovic al termine di Brescia – Virtus Bologna

«Penso che dopo le ultime gare che abbiamo giocato il problema non fosse averle perse ma averle giocate senza essere concentrati, senza avere energie, mentre stasera abbiamo avuto concentrazione, energia con una buona difesa giocando contro una buona squadra con pazienza. Contro una squadra intelligente come Brescia siamo stati in grado di giocare anche noi in modo intelligente».

Prossimi appuntamenti della Virtus

Le V Nere avranno ora qualche giorno per recuperare energie fisiche e mentali prima di volare ad Istanbul dove giovedì alle ore 18:30 italiane affronteranno l’Efes dell’ex Cordinier. Domenica sarà ancora tempo di LBA con la sfida interna in cui arriverà l’Apu Udine.

Importante sarà gestire tutte le problematiche legate ad infortuni e recuperi vari in ottica di quella che sarà una settimana fondamentale per approcciarsi al meglio alle Final Eight di Coppa Italia che andranno in scena tra poco più di sette giorni a Torino. Quello della Coppa Italia rimane uno degli obiettivi primari per la società del Dott. Massimo Zanetti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook