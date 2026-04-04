Parente: «I due punti hanno per noi un’importanza capitale». Out Vildoza

Virtus Bologna nuovamente impegnata in Fiera, questa volta sarà la Reyer Venezia la sfidante dei bianconeri. I ragazzi di coach Nenad Jakovljevic arrivano da diverse sconfitte in fila e cercheranno nella domenica di Pasqua un iniezione di fiducia possibile solo con una vittoria.

Brutte notizie arrivano però dall’infermeria, dopo aver lasciato il campo anzitempo il campo nella gara contro Valencia, Luca Vildoza non sarà della partita domani sera.

Le parole di Coach Parente alla vigilia di Virtus Bologna – Reyer Venezia

Le parole dell’assistente allenatore Daniele Parente alla vigilia della sfida: «Contro Venezia conosciamo la difficoltà dell’impegno e sappiamo che sarà un possibile avversario nei play-off. Ci ricordiamo tutti la serie dell’anno scorso e sappiamo che sarà difficile giocare con loro.

Per quanto riguarda questa partita specifica, i due punti hanno per noi un’importanza capitale. Da parte nostra sarà fondamentale controllare il ritmo della partita e per fare questo bisognerà partire da un attacco bilanciato che non permetta ai nostri avversari di correre, avendo loro uno degli attacchi più veloci della Serie A. Quindi la qualità della nostra transizione difensiva dipenderà dal nostro attacco. Pareggiare la fisicità dei loro esterni Parcks e Wheatle, tenere l’ 1vs1 delle loro guardie, e l’estro di Wiltjer capace di colpire sia dentro che fuori area, insieme alla fisicità di Tessitori, saranno i temi della partita. Per fare questo occorre restare concentrati e coesi per 40 minuti.»

Informazioni sulla gara

Virtus Olidata Bologna vs Umana Reyer Venezia, domenica 4 aprile ore 20.00 – Virtus Arena (Bologna), acquista qui i biglietti.

Arbitri: C. LO GUZZO – F. PAGLIALUNGA – A. NICOLINI

Diretta: LBA TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibile Alessandro Pajola. Indisponibile Luca Vildoza a seguito dell’infortunio subito alla coscia sinistra nella gara contro Valencia. Il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni a seguito degli esami strumentali.

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