Paris Basketball-Virtus, Klintman: «Io e i miei compagni siamo molto affamati»

Domani sera, alle 20.45, la Virtus Bologna farà visita al Paris Basketball, in occasione del secondo doppio turno della sua campagna europea. All’Adidas Arena di Parigi, le Vu Nere disputeranno quella che sarà la loro quarta trasferta di Eurolega a fronte di cinque impegni complessivi, in un avvio di stagione all’insegna della lontananza da casa. Curiosamente, invece, per il club francese il dato è ribaltato: nonostante un calendario più clemente, in Europa la squadra di Maxime Lefèvre è caduta già ben due volte tra le mura casalinghe; prima contro il Partizan (79-92), poi nel derby contro l’ASVEL (96-98).

Si affronteranno, dunque, due formazioni con filosofie di gioco similari, basate sulla corsa, sul tiro da tre punti e sul predominio a rimbalzo. Particolare attenzione meriterà Nadir Hifi, al momento top scorer della competizione con 20.3 punti di media, reduce dal suo massimo in carriera (30 punti contro l’ASVEL). Oltre a lui, un occhio di riguardo andrà tenuto anche su Tyson Etienne (27 punti contro l’ASVEL) e T.J. Warren (398 partite in NBA), capaci di essere letali se in giornata.

Dall’altro lato, il gruppo di Mumbrú arriva in piena fiducia all’appuntamento, forte di un bilancio di due vittorie e due sconfitte. Nel totale, tra Eurolega e LBA, sono addirittura quattro i risultati positivi in fila per le Vu Nere. Naturalmente, l’obiettivo di domani sarà quello di cavalcare l’onda dell’entusiasmo, nel tentativo di allungare la striscia di successi consecutivi.

Le parole di coach Álex Mumbrú alla vigilia di Paris Basketball-Virtus

«Un altro buon test per noi in trasferta: dovremo approcciare la partita con grande energia perché di fronte ci troveremo una squadra che gioca in maniera veloce, con up&down frequenti, simile magari al nostro modo di giocare bene o male. La chiave sarà dunque mantenere alto il livello: la squadra che arriverà a fine partita con più energia e più ritmo avrà più possibilità di vincere la gara».

Le dichiarazioni di Bobi Klintman prima di Paris Basketball-Virtus

«Veniamo da buoni allenamenti, per prepararci ad una partita tosta a Parigi. Dovremo mettere in campo energia e velocità, così come abbiamo fatto in parte nelle ultime gare, seguendo il piano partita che i coach hanno preparato. Io e i miei compagni siamo molto affamati, sappiamo che sarà una stagione lunga ma vogliamo continuare a migliorare passo dopo passo, anche all’interno della stessa partita».

Le informazioni sulla partita

Paris Basketball vs Virtus Bologna, Mercoledì 14 ottobre ore 20.45, Adidas Arena (Parigi).

Arbitri: Emin Moğulkoç, Damir Javor, Igor Dragojević.

Diretta: Sky Sport, Now e Nettuno Bologna Uno.

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