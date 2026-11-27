Raffaele Palladino, dopo la partita di questa sera pareggiata dal Bologna a Venezia 0-0, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ha commentato così la prestazione dei suoi.

Le parole di mister Palladino su Venezia-Bologna

Il primo tempo, la crescita nella ripresa e un pareggio giusto.

«Non abbiamo fatto un buon primo tempo, mi aspettavo qualcosa di più dai ragazzi. Potevamo fare meglio, ma abbiamo le qualità per riuscirci, come già dimostrato. Va dato merito anche al Venezia, che ha disputato un’ottima prima frazione. Nella ripresa siamo venuti fuori, il loro portiere è stato bravo in diverse occasioni, ma anche noi abbiamo rischiato di subire gol. È stata una partita a due facce, il pareggio è giusto. Usciamo da questo campo con tante risposte e cose da migliorare».

Ha caricato i suoi attaccanti al momento dell’ingresso in campo. In particolare Piccoli.

«Mi aspetto tanto da Roberto, abbiamo bisogno dei gol dei nostri attaccanti. Oggi non sono stati fortunati, il portiere è stato bravo su Casale, Piccoli e Pobega. Abbiamo avuto occasioni, ma non siamo riusciti a segnare. Gli ingressi hanno dato quello che dovevano, cercando di alzare pressione e qualità, ma è stata una gara verticale e spezzettata, senza grande fluidità. Davanti dobbiamo migliorare negli ultimi metri, questo è il mio compito».

In attacco è mancato il contributo degli esterni e gli inserimenti dei difensori.

«Gli avversari erano molto bloccati con il 5-3-2, ma noi potevamo fare meglio, isolando gli esterni nell’uno contro uno e cercando più individualità. Chiedo agli esterni offensivi, ai quarti e ai quinti di creare superiorità. Nel primo tempo siamo stati troppo statici e spesso ci siamo complicati da soli situazioni semplici. Ci sono spunti da cui ripartire, ma la prima frazione non è piaciuta né a me né alla squadra. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, ma non è stata la nostra miglior partita».

Il rapporto con Nicola e il piacere di ritrovarlo.

«Ho avuto un bel rapporto tra allenatore e giocatore. È una bravissima persona, con cui ho condiviso mesi importanti. È una persona vera, oggi mi ha fatto piacere incontrarlo e abbracciarlo».