Il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha commentato entusiasticamente il progetto del nuovo stadio del Bologna. L’auspicio del politico italiano è quello di veder concludersi celermente l’inizio del piano di lavorazione. Il commento del Ministro è arrivato a margine degli Stati generali della Ripartenza, tenutisi a Bologna.

Bologna, cosa ha detto Abodi?

Sul nuovo stadio del Bologna Abodi non ha rilasciato dichiarazioni anticipatorie sul prossimo futuro, ma ha specificato che, come pubblicato da ANSA, «è giusto che parlino i diretti interessati, ovvero il club, la Fondazione Fiera Bologna e il sindaco della città». Il Ministro ha espresso un forte apprezzamento per l’ideazione della proposta, cioè trasformare quello spazio cittadino in un quadrante che connetta le imprese e il mondo sportivo, tra cui la nuova Unipol Hall che esordirà per la coppa Davis e diverrà la nuova casa della Virtus. Non solo intrattenimento cestistico e calcistico, ma anche eventi culturali quali, teatro, concerti musicali e grandi eventi.

Abodi ha così rincarato la dose sul progetto che doterebbe Bologna di un impianto polifunzionale e fortemente attrattivo. «Sono entusiasmato dall’idea che questo progetto vada avanti e sono molto fiducioso per la qualità degli interlocutori, per la loro consistenza, la loro chiarezza e la loro visione. Credo che possa essere un ottimo riferimento anche per altre esperienze di questa natura in altre città».

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