Non solo i nomi più “noti”, se così possiamo dire per descrivere la visita di Marco Di Vaio per Monza-Fiorentina. Una vera e propria finestra sul futuro calciomercato del Bologna, per avere le idee più chiare su più di un giocatore. Si, perché dopo i nomi fatti nella giornata odierna, spuntano altri due “osservati speciali” sul taccuino del DS Rossoblù, e questi seguirebbero anche una linea “verde” molto apprezzata dalle parti di Casteldebole.

Calciomercato Bologna: Di Vaio a Monza per osservare anche Colombo e Akinsanmiro?

Dopo la notizia riportata oggi da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, Nicolò Schira ha rilanciato sul suo profilo X. Il protagonista in Rossoblù è sempre Marco Di Vaio, e la partita è sempre Monza-Fiorentina, il monday night della scorsa giornata che ha visto il DS Rossoblù sugli spalti come osservatore speciale. Non solo, a quanto pare, per Pessina e Brescianini.

🚨 Excl. – #Bologna's sporting director (Marco #DiVaio) was yesterday at Brianteo Stadium to monitore the midfielders Leonardo #Colombo and Ebenzer #Akinsanmiro during the game between #Monza and Fiorentina. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 24, 2026

Secondo Schira, infatti, oltre ai due sopracitati sul taccuino di Di Vaio sono stati segnati i nomi anche di Leonardo Colombo e Ebenezer Akinsanmiro, due giovani centrocampisti del Monza. Il primo classe 2005, il secondo invece classe 2004 e già più esperto del compagno nella massima categoria: scuola Inter, l’anno scorso in prestito al Pisa.

Linea “verde” più di linea “esperta”?

Ipotesi, quella del sottotitolo, che non si escludono a vicenda, in realtà. Si, perché viste le ultime voci e un cambio di allenatore che ha portato un nuovo modulo, è più che lecito aspettarsi un raggio di vedute più ampio da parte di Marco Di Vaio e di tutta l’area dirigenziale Rossoblù, in vista del prossimo calciomercato del Bologna. Ecco perché, dopo i nomi di Pessina e Brescianini fatti in mattinata e già seguiti da diverse sessioni dai Rossoblù, è normale che Di Vaio possa aver osservato anche i due baby del Monza: d’altronde, il futuro non aspetta, ed è meglio anticiparlo.

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