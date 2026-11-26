Tre nuovi innesti e il grande salto nel vuoto rappresentato dalla partenza di Castro, hanno indubbiamente stravolto il reparto offensivo del Bologna. Dovbyk, Piccoli ed Enem hanno, per ora, trovato poco spazio tra infortuni, ricadute e ritardi di condizione. Tre gol in tre, uno a testa. Il magro bottino è confermato dalla scelta di schierare Odgaard – che centravanti non è – nelle ultime settimane come prima punta. Dalla necessità per l’indisponibilità degli altri, alla scelta decisa e perentoria dell’allenatore. Che gli scenari da qui a gennaio possano stravolgersi ulteriormente è evidente dalle voci di mercato che imperversano su Casteldebole. Dovbyk ha richieste dalla Spagna, lì dove trovò gloria e realizzazione personale. Enem e Piccoli dovrebbero restare, a meno di clamorosi colpi di scena. E il Bologna non rimarrà a guardare: la dirigenza osserva con attenzione le situazioni di Hugo Duro (Valencia) e Benjamin Nygren (Celtic).

Nonostante la striscia di risultati consecutivi, le vittorie e i punti che hanno permesso la risalita in classifica fino al nono posto, il Bologna ha bisogno di un attaccante che segni. Marco Merlini nell’edizione odierna di Repubblica analizza, attraverso i dati, le difficoltà dei centravanti rossoblù. L’assenza all’interno dell’area di rigore è una delle questioni da risolvere. Il Bologna, per tocchi negli ultimi sedici metri, è una delle ultime squadre in Serie A: secondo Opta si ferma al 39%. Enem ha fatto gioire i rossoblù a Lecce, ma poi si è fermato. Piccoli, dopo le buone prove offerte agli albori della stagione ha subito un infortunio che ne sta condizionando il rendimento. Tuttavia, l’attaccante italiano raggiunge un xG di 1,19 e 11 tiri tentati nei quasi ‘500 minuti giocati. Dovbyk ha messo insieme ‘105 minuti di gioco, ha segnato come Piccoli contro il Sassuolo, ma ha reso palesi evidenti limiti.

Hugo Duro e il passato di Dovbyk

Per l’idea Hugo Duro va necessariamente aperta una premessa. Innanzitutto, il ragazzo di Getafe viene da periodi alternati di luci e ombre. È sicuramente uno dei giocatori più rappresentativi dell’organico valenciano da più stagioni, ma al tempo stesso andrebbe garantito al classe ’99 un periodo di adattamento e ambientamento in un campionato molto diverso dalla Liga spagnola. Attualmente, il numero 9 spagnolo ha collezionato 12 presenze tra Liga e Copa del Rey, con 2 assist e una rete all’attivo: nel campionato spagnolo ha una percentuale del 38% per quanto concerne la titolarità e del 36% sul totale dei minuti giocati. Per gli attaccanti in particolare, il campionato italiano rimane la prova del nove, in entrambi i sensi. Dovbyk ne è una rappresentazione: pichichi ne la Liga nella stagione dei record – personale e di squadra – con il Girona targata 2023-2024. In Italia, l’attaccante ucraino non ha mai convinto e a Bologna è terzo nelle gerarchie.

Viceversa, Vedat Muriqi è passato da un periodo alla Lazio di difficile comprensione ad essere il miglior marcatore del Maiorca nella massima serie spagnola con gli isolani (146 partite, 57 gol e 11 assist). Ante Budimir da anni fa impazzire Pamplona con la maglia dell’Osasuna. Il croato è beniamino, leader e goleador, mentre in Italia recitò il ruolo della comparsa, vieppiù. Sono considerazioni da mettere nel calderone di un possibile ingaggio di Hugo Duro. Chiaramente ogni calciatore ha caratteristiche uniche e diverse da altri profili. Ma rimane il nodo da sciogliere: al Bologna serve un attaccante che faccia gol; sarebbe credibile la scelta di Hugo Duro?

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