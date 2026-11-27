Un anticipo non esaltante per i Rossoblù: Venezia-Bologna termina 0-0, in una partita nella quale i ragazzi di Palladino continuano comunque la striscia positiva. Ecco i nostri voti.

Venezia-Bologna, le pagelle: Skorupski c’è l’ancora, Vitik male

Skorupski 6,5 – Fondamentale in almeno due occasioni nella prima frazione – una creata da lui stesso, in realtà. Si conferma decisamente in palla anche nel secondo tempo.

Vitik 5 – Un primo tempo che definire difficoltoso è poco, e l’ammonizione non ha aiutato: Palladino probabilmente ha pensato al cambio addirittura prima dell’intervallo…

Dal 46’ Darmian 6 – Il Bologna soffre meno del primo tempo: si trova con più vita facile, ma non sbaglia.

Casale 6,5 – Altra prestazione solida da parte del centrale veneto, che va addirittura vicino al secondo gol stagionale, negato solo da Stankovic.

Theate 6 – Qualche amnesia che non va via dalle sane abitudini, ma tutto sommato è una buona prestazione la sua, condita con le ormai classiche discese offensive.

Zortea 5,5 – Parte con un giallo sulle spalle che non può non condizionarlo, e dietro ha qualche svarione che poteva risultare più pericoloso del previsto.

Pobega 6 – In una partita sporca ci mette della sostanza, che non fa mai male: non lo si nota molto, ma si fa sentire eccome in campo.

Dal 89’ Libra S.V

Ferguson 6 – Solita prestazione onnipresente in entrambe le fasi, anche se davanti in generale la squadra fatica a costruire: una prestazione nel complesso buona.

Alhassane 6 – Sempre più difficoltà del previsto davanti, anche se nella seconda frazione sale di tono rispetto ad inizio partita: dietro si dimostra solido, non andando particolarmente in sofferenza e mettendoci anche un bel salvataggio nel primo tempo.

Mbangula 5,5 – Abbastanza nascosto Per la maggior parte della prima sezione, dove spunta solo verso la fine con qualche fiammata che però porta poco.

Dal 56’ Cambiaghi 6 – Qualche sgasata, ma meno rispetto al solito. Non negativo, assolutamente.

Bernardeschi 5,5 – Non una delle sue migliori serate, fu incisa con una bassa produttività offensiva generale: si è visto in qualche tentativo di costruzione e con un tiro debole ad inizio secondo tempo.

Dal 56’ Orsolini 6 – Più in palla rispetto a domenica, con qualche spunto che avrebbe potuto creare più pericoli di quanto fatto.

Odgaard 5,5 – Un’altra “vittima” della sterilità odierna là davanti, ma perlomeno lui ha il merito di tentare di far qualcosa. Tra lotte e sponde, prova a far qualcosa ugualmente, ma non basta.

Dal 66’ Piccoli 6 – Prova a dare più presenza dentro l’area del compagno, con il solito lavoro sporco nel difendere palloni. Anche lui tutto sommato sufficiente.

All. Palladino 6 – Alcune scelte iniziali non hanno pagato, e se n’è accorto per primo lui probabilmente. Un Bologna non ai livelli di quello che ci aveva abituato, ma comunque continua la striscia positiva e questo non è un male.

VENEZIA: Stankovic 6,5; Halhal 6, Moreno 6 (dal 76’ Bella-Kotchap S.V), Juan Jesus 6; Hainaut 5,5, Perez 6 (dal 76’ Dagasso S.V), Sohm 5,5, Busio 5,5 (dal 58’ Helgason 5), Haps 5,5; Yeboah 6 (dal 70’ Rrahmani 5,5), Adams 5,5 (dal 70’ Lauberbach 5,5) All. Nicola 6

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook