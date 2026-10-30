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Round 15 di Eurolega, Virtus-Partizan: ecco quando e dove si giocherà
Modificata la data e l’ora di Virtus Costa Bologna-Partizan Mozzart Bet Belgrado, match valido per il Round 15 di Eurolega
Inizialmente in programma per venerdì 4 dicembre alle 20.30, Virtus Costa Bologna-Partizan Mozzart Bet Belgrado verrà anticipata di un giorno. A causa della concomitanza con la partita di Serie A tra Bologna e Roma allo stadio Renato Dall’Ara, il match di Eurolega cambia data. La sfida tra le due formazioni bianconere si disputerà giovedì 3 dicembre alle 21.00 nella cornice del PalaDozza, come comunicato nella nota ufficiale del club.
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