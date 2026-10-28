Virtus-Žalgiris, Mumbrú: «Abbiamo sofferto in post basso e a rimbalzo»

Seconda battuta d’arresto consecutiva per la Virtus in Eurolega. Lo Žalgiris si impone con autorità al PalaDozza per 74-91 e si conferma bestia nera della formazione bolognese. Dal ritorno delle Vu Nere nella massima competizione europea nel 2022/23, il club di Kaunas ha trionfato ben otto volte su nove scontri totali.

Nel primo quarto, gli uomini di Mumbrú hanno spinto sull’acceleratore e, complici anche le cattive percentuali degli ospiti, hanno chiuso avanti sul punteggio di 22-14. Nei seguenti 30’, però, la squadra di Masiulis ha portato la contesa sui binari a lei prediletti, addormentando i ritmi del match e sfruttando il maggior tasso fisico a sua disposizione.

Jonas Valančiūnas si è dimostrato essere un rebus irrisolvibile per la difesa bianconera, rendendosi protagonista di una dominante doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi. Accanto a lui, preziosi gli apporti di Ąžuolas Tubelis (9 punti e 11 rimbalzi) e Sterling Brown (14 punti). Tra le fila dei padroni di casa i più positivi sono stati Derrick Alston Jr. (18 punti), Aliou Diarra (13 punti e 6 rimbalzi) e Trent Frazier (14 punti).

Coach Álex Mumbrú dopo Virtus-Žalgiris Kaunas

«Questa sera voglio iniziare dicendo che l’atmosfera è stata incredibile. Congratulazioni allo Žalgiris che ha fatto un’ottima partita, dopo il primo quarto abbiamo perso il controllo della partita perché li abbiamo fatti giocare come volevano: non siamo riusciti a imporre il nostro ritmo e abbiamo sofferto gli up&down. Abbiamo poi cercato di migliorare, ma è difficile avendo fatto male nella percentuale dei tiri da 3 punti che alla fine dell’ultimo quarto ci hanno buttato un po’ giù di morale nonostante negli ultimi 6/7 minuti eravamo tornati dentro. Ma anche questa è l’Eurolega e non dobbiamo trovare scuse. Tra 48 ore avremo l’occasione di rifarci.

Problema di adrenalina esaurita a Milano e sofferto la loro stazza? Sì, forse l’adrenalina di Milano poteva farci trovare non pronti, ma alla fine abbiamo iniziato bene il primo quarto. Solo dopo non siamo stati pronti, ma non cerchiamo scuse. Loro sono molto grandi e abbiamo sofferto in post basso e a rimbalzo. Se vuoi indirizzare una partita contro una squadra così fisica devi segnare da 3 punti, in modo da obbligare una squadra chiusa ad aprirsi per fronteggiare gli esterni.

Non abbiamo trovato l’energia giusta, lo Žalgiris ci ha fatto giocare una partita che non volevamo, perché loro difendono da metà campo. Se fossimo riusciti a giocare imponendo il nostro ritmo avremmo avuto più opzioni. Da dopo il primo quarto passo passo loro ci hanno messo in difficoltà in attacco e in difesa».

Il riepilogo della partita

Virtus Bologna vs Žalgiris Kaunas: 74-91

(22-14, 35-37, 53-65)

Virtus: Bello 4, Frazier 14, Carr 9, Kokila 2, Moore Jr. 2, Edwards 8, Alston Jr. 18, Hackett 2, Ferrari, Diarra 13, Klintman 2, Diouf.

Žalgiris: Brown 14, Akobundu-Ehiogu, Edwards 6, Lee 5, Tubelis 9, Lo 3, Sleva 13, Valanciunas 17, Evans 4, Grigonis 12, Butkevicius 5, Ulanovas 3.

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