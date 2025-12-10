Saliou Niang nominato MVP e Best ITA del decimo turno LBA

La Virtus Olidata Bologna prosegue il suo cammino in LBA con la vittoria per 92-77 su Tortona e Saliou Niang torna protagonista con una prestazione importante che gli vale la nomina di MVP e Best Ita del decimo turno di campionato. Il classe 2004 delle V Nere, dopo un avvio di stagione quasi al di sopra delle aspettative sta vivendo ora un momento di assestamento ma nella gara contro i Piemontesi ha trovato grande fiducia durante i quaranta minuti.

La sua partita

Ivanovic lo manda in campo nel primo quarto, Saliou mette subito tanta energia in campo ma non è preciso, sopratutto ai tiri liberi. L’Azzurro in maglia numero sette fa 0/2 al suo primo viaggio in lunetta, poi si fa perdonare con un canestro in transizione. Inizia a carburare l’ala bianconera, che tira giù rimbalzi e vola a canestro, gli errori dalla lunetta arrivano però ad essere quattro di fila, Ivanovic continua a dargli fiducia e spronarlo e una volta segnato il primo Saliou chiude 3/7 dalla linea della carità: da migliorare.

Tutto il resto però è perfetto: 14 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. Una partita completa e nella quale Niang diventa il vero ago della bilancia per la Virtus Bologna, non a caso chiude con +25 di plus/minus, di gran lunga il più alto della squadra contando che il secondo è Morgan con +16. Gli errori ai liberi li abbiamo citati, ma in realtà è dal campo che l’ex Trento non sbaglia niente 4/4 da due punti e 1/1 da tre per una partita che vale un 29 di valutazione.

