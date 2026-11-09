Tabù sfatato, la Virtus prevale su Verona al PalaDozza: 95-81

Ossigeno puro. La Virtus Costa Bologna non sbaglia questa volta e batte la Tezenis Verona. Dopo un inizio a rilento, le Vu Nere prendono progressivamente il largo e non si guardano più indietro. Nel primo tempo è Moore Jr. a fare la voce grossa, mentre nei secondi venti minuti sale in cattedra Frazier. Una vittoria che alleggerisce Mumbrú e la sua banda, prossimamente impegnata sui campi di Eurolega.

La cronaca di Virtus-Verona: primo tempo

Il PalaDozza riabbraccia Ramagli, poi è già tempo di giocare. Moore Jr. illude i suoi con la bomba fulminea, ma Verona azzanna subito la partita senza alcun timore reverenziale (3-8). Continua il momento no di Diouf (0/4 ai liberi). Già 2 falli per Edwards e Tobey. La Virtus è maldestra dalla linea della carità (1/8), però con l’ingresso di Diarra alza i toni della difesa. Tanti, troppi rimbalzi offensivi concessi alla Scaligera (5). Barbitch e Poser segnano in backdoor, mentre Hackett porta il suo consueto mattoncino alla causa (19-20). Intanto, Samuels si conferma una spina nel fianco per le Vu Nere. Dopo i primi 10’, è 21-22.

In apertura di secondo quarto, la Virtus mette il muso avanti con il layup di Casarin. Si prepara a una lunga permanenza in panchina Diouf, reo di 3 falli. Tobey giganteggia in area, con Carr che risponde dai 6,75 metri. Sprazzi di talento del giovane Loro, a cui replica il solito Moore Jr. Al giro di boa, il punteggio recita 33-31. Le Vu Nere tentano la carta della zona, e Verona va un attimo in tilt. Sempre più protagonista il prodotto di Duke bianconero. Nonostante le 12 palle perse, la Tezenis non affonda mai. Con i liberi di Frazier, la compagine di Mumbrú tocca il suo massimo vantaggio: 42-36 alla pausa.

La cronaca di Virtus-Verona: secondo tempo

In uscita dagli spogliatoi, la Virtus tenta la fuga sul 55-43: tre, sei, nove di Carr, Ferrari e Klintman. Dall’altro lato però è show di Loro che mette in mostra tutto il suo repertorio. Sale il conto dei rimbalzi offensivi per Verona (17), ancora pienamente in partita (59-55). Sequenza killer di Casarin, che prima combina bene con Diarra e poi mette a segno l’and one (66-57). Ultimo minuto: Zampini punisce da distanza siderale, Hackett dalla media, e Andrews di nuovo dal parcheggio del PalaDozza. Al 30esimo è 68-63.

Ennesimo strappo Virtus sul 75-63, con Frazier cinico dall’arco e Diarra sempre ad altezza ferro. Quarto fallo per Carr, nel suo momento migliore. Allora, entra Moore Jr. e continua nel suo strepitoso Monday Night (82-67). Serata nera al tiro per Andrews (3/12 dal campo). Samuels prova a scuotere i suoi, ma ormai Frazier tira in una vasca da bagno (88-73). Poi, cala il silenzio al Madison di Piazza Azzarita: Casarin tenta di recuperare un pallone, ma nel farlo il suo ginocchio compie un movimento innaturale, con il numero 7 che finisce rovinosamente sul parquet. Negli ultimi 2’, le Vu Nere amministrano il vantaggio maturato e con il runner di Carr chiudono la pratica. Termina 95-81.

Si ferma a quattro la striscia di KO consecutivi tra campionato ed Europa per la Virtus Costa Bologna, che raggiunge così Napoli in vetta alla classifica. Il bilancio in Italia sale a cinque vittorie e una sconfitta. Dopo aver spezzato la maledizione di casa, ora testa all’Eurolega.

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