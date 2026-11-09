Calciomercato Bologna, a gennaio servono un centrocampista e una punta: due nomi scalano le preferenze

Verso la sessione di calciomercato invernale, il Bologna guarda alla sessione con grande speranza. Mister Palladino ha ribaltato rendimento e umore dell’ambiente. L’idea è quella di seguire le indicazioni del tecnico rossoblù per rinforzare e migliorare l’organico a disposizione dell’allenatore campano.

Le idee in vista del mese di gennaio sono ormai note. Così come i nomi ai quali il club sta iniziando a lavorare. L’ex allenatore di Atalanta e Monza sul suo taccuino da libro dei ricordi avrebbe individuato Warren Bondo come elemento con le caratteristiche giuste per completare la mediana. E davanti, con Dovbyk sempre più lontano dalla maglia rossoblù, l’idea di aggiungere un nuovo attaccante è sempre più viva.

Bologna, Ordonez guadagna posizioni

Detto che Bondo sarebbe il preferito di Palladino in vista del calciomercato, nel suo Bologna c’è bisogno di un giocatore che possa svolgere il ruolo di regista. E, tra gli osservati speciali, c’è un nome che milita in un club italiano e che i rossoblù tengono sotto controllo ancora prima del suo arrivo in Serie A.

Quel nome è Christian Ordonez, regista argentino 22enne, cresciuto nel Velez Sarsfield. Centrocampista del Parma, quest’anno con Cuesta e soprattutto con Gilardino ora sta trovando poco spazio. Le sue qualità però sono indiscusse e indiscutibili. D’altronde, a Casteldebole lo sa bene, visto che dal Velez i rossoblù hanno preso un giocatore come Santi Castro. Non solo, l’anno scorso il giocatore aveva giustiziato al squadra di Italiano con un gol allo scadere del tempo di Bologna-Parma.

Occhi sempre in casa Parma

Coi Ducali, però, le possibilità di affari potrebbero essere più di una. Il Bologna, nella prossima sessione di calciomercato, guarda a un altro profilo di proprietà dei gialloblù: Daniel Mikolajewski. Il polacco, in prestito al Lucerna sta segnando con grande continuità.

Ha fisico e velocità per adattarsi bene al gioco della squadra di Raffaele Palladino. Tuttavia, a gennaio, l’affare potrebbe non essere facile come appare. Ci sarebbero infatti due club da convincere: quello svizzero che ha il giocatore in prestito e la società parmigiana proprietaria del cartellino.

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