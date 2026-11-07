Le PAGELLE di Parma-Bologna (1-2)

Il Bologna di Palladino sogna l’Europa. Anche solo un mese fa in pochi ci avrebbero creduto, eppure dopo cinque vittorie nelle ultime sei la classifica inizia a sorridere sempre di più. Così come la prestazione di questo derby, in cui i felsinei hanno ritrovato Orsolini e Piccoli, oltre ad un Odgaard pugnace.

Le pagelle di Parma-Bologna

Skorupski 7 – La sua parata con i piedi su Tourè è qualcosa di magico, da far vedere ai bambini delle scuole calcio. In più arriva a pochi centimetri dal rigore di Sierro, facendo pregustare il secondo penalty parato di fila. Lukasz è tornato.

Darmian 6 – Si propone molto bene anche in fase offensiva, mettendo in mostra una buona condizione fisica. L’unica pecca della sua partita arriva subito dopo il gol di Theate: una sua copertura leggera costringe Skorupski al miracolo.

Casale 6 – Finché c’è lui, in campo regnano pace e serenità: anche quando non deve usare il pugno di ferro sa dispensare ordine. Da Nobel per la pace.

Dal 59′ Helland 6 – Mette il fisico e fa il suo quando la partita si mette sui binari della lotta. Esperto ben più di quanto la sua carta d’identità non lascerebbe immaginare.

Theate 7 – Segna e va due volte ad un passo dalla doppietta. Quando i centrali hanno questa attitudine offensiva, si può anche insegnare filosofia a mezza Serie A.

Zortea 5.5 – Non riesce a mettere la sua impronta su questo match, anche se va detto che nel primo tempo hanno faticato in tanti.

Dal 46′ Orsolini 6.5 – Entra, lotta, suda e piazza un grande rigore all’angolino. Chiedere di più al suo rientro sarebbe stato pretenzioso: da oggi Palladino ha un’arma in più.

Ferguson 6.5 – Non basterebbero mille parole per descrivere la sua importanza in questo Bologna, che si sta pian piano avvicinando ai piazzamenti scottanti della grande Europa. Onnipresente.

Pobega 6 – Quando l’ex Milan si siede in cabina di regia, il polemos è assicurato: anche oggi porta a casa la prestazione con grande sacrificio e intensità fisica.

Miranda 6 – Citando Diodato, “fa rumore” sia quando c’è sia quando non c’è. Non è un caso che i dati realizzativi dei suoi compagni siano meno brillanti in sua assenza, d’altronde è uno dei migliori facilitatori offensivi di tutto il campionato.

Dal 27′ Mbangula 6 – Entra bene e porta molta energia alla causa, anche se con qualche imprecisione negli ultimi metri di campo.

Bernardeschi 6.5 – Il suo entusiasta e sempreverde capello dalle tinte biondeggianti ha dominato il teleschermo per novanta minuti. Prima a destra, poi a sinistra. Prima come ala, poi come esterno e infine anche come difensore aggiunto. Anche quando non segna fa la differenza, e lo fa con un’attitudine da vero campione.

Odgaard 7 – A furia di chiamarlo Ødegaard Palladino è riuscito nel suo ennesimo miracolo, trasmutando un giocatore che si stava adattando con grande applicazione ad un ruolo non suo in un attaccante famelico tutto tecnica e grinta. Non sarà un asso dell’Arsenal, ma lo Jens visto oggi è in formato Champions.

Dal 59′ Piccoli 6 – Grintoso e connesso al match, anche quando non arrivano palloni potabili. Non potrà abbeverarsi alla fonte del gol, ma per il suo rientro bastava vederlo in forma e dentro al match.

Cambiaghi 7 – Saranno gli stimolanti e vigorosi discorsi del mister o sarà il tè molto caldo dell’intervallo? Sta di fatto che oggi abbiamo visto due Cambiaghi, uno stranamente leggero nel primo tempo e un killer assetato di punti nella ripresa. Comunque vada, riesce sempre a entrare nel catalogo dei migliori in campo.

Dal 75′ Vitik 5 – Se è vero che il tifoso del Bologna è avvezzo alla sofferenza per definizione, almeno stavolta siamo certi che gli appassionati speravano in un finale tranquillo. Per fortuna la sua leggerezza costa soltanto qualche visita cardiologica sul territorio e non punti pesanti, anche se da un subentrato ci si aspetta maggiore lucidità.

All. Palladino 7 – I cambi dell’intervallo e i discorsi da generale spartano rinvigoriscono quanto basta la squadra per trovare cinismo e punti. Po’ esse fero e po’ esse piuma, ma soprattutto po’ esse zona Europa.

PARMA: Daffara 6.5; Delprato 6.5, Troilo 6, Ndiaye 4; Cremaschi 6 (dal 46′ Britschgi 5.5), Fabbian 7 (dall’82’ Almqvist SV), Sierro 6 (dall’82’ Ordonez SV), Keita 6.5, Valeri 6; Romero 6 (dal 22′ Tourè 5), Lontani 6.5 (dal 46′ Elphege 5.5). All. Gilardino 6.5

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