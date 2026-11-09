Claudio Fenucci: «Ambizione Europa? Ai risultati si arriva con il lavoro quotidiano. Dovbyk? Deve ritrovare fiducia»

Il Bologna ha ritrovato entusiasmo, fiducia e ambizione, ma senza perdere di vista il valore del lavoro quotidiano e del gruppo. È questo il messaggio che emerge dalle parole dell’amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci, intervenuto in occasione del Premio Bulgarelli. Dal nuovo corso tecnico alla crescita del gruppo, affrontando anche le polemiche sul momento di Dovbyk e il futuro del progetto stadio, il dirigente ha fatto il punto su diverse questioni che riguardano il presente e le prospettive del club.

Le dichiarazioni di Claudio Fenucci al Premio Bulgarelli

Fenucci sul momento del Bologna FC:

«L’arrivo del nuovo mister ha ridato spinta ai ragazzi ed era quello che ci aspettavamo: un allenatore che portasse, col suo staff metodologie diverse, maggiore intensità negli allenamenti ma soprattutto che desse autostima ad un gruppo di giocatori forti che stanno dimostrando di poter essere competitivi in Serie A, con risultati e prestazioni. Questo ci lascia molto soddisfatti del momento, ma anche molto attenti a rimanere concentrati, umili e combattivi per le sfide che arriveranno, perché il campionato è ancora all’inizio».

Su Dovbyk:

«Ha già risposto il mister. Da quello che ho visto io il ragazzo ha comunque delle qualità, l’ha dimostrato in passato. Credo che debba ritrovare fiducia, credo che sia più un problema di natura mentale, che tecnica o fisica. Ha bisogno di sbloccarsi e trovare più fiducia in se stesso in questo momento».

Fenucci, tra obiettivi, lavoro giornaliero e l’ambizione Europa:

«Ai risultati si arriva con il lavoro settimanale, con impegno, con la volontà di andare oltre i propri limiti, con la voglia di crescere come singoli e come gruppo. Quest’ultimo è stato ritrovato, e giornata dopo giornata vedremo. Il ritmo che stiamo tenendo non è facile da mantenere ma ci proveremo».

Sull’evoluzione del progetto nuovo Stadio:

«Parlare dello stadio in questo momento è pressoché inutile. Stiamo lavorando sia dal punto di vista strutturale, sia sul piano economico/finanziario. Siamo alla ricerca di pertnership che ci consentano di realizzare un’opera che cambierà il quadrante urbano di riferimento. Non è facile attrarre investitori ma ci stiamo lavorando».

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