Parente: «Tortona gioca una pallacanestro efficace, sarà importante alzare il livello difensivo»

La Virtus Bologna torna in campo domani sera contro la Bertram Derthona Tortona. Dopo aver chiuso la stagione di Eurolega con la vittoria sul Maccabi Tel Aviv, i ragazzi di Jakovljevic saranno impegnati domani pomeriggio in una sfida fondamentale per le sorti della classifica LBA.

Sul parquet della Nova Arena si sfideranno infatti la prima contro la quinta in classifica e per le V Nere la vittoria sarà fondamentale per non rischiare di perdere il primato. Brescia si trova infatti a 38 punti come i bianconeri, che hanno però il vantaggio degli scontri diretti.

Le parole di Daniele Parente alla vigilia di Tortona – Virtus

Le parole dell’Assistant Coach Daniele Parente alla vigilia della sfida contro Tortona: «Giocheremo contro uno dei migliori attacchi del campionato, che nelle partite in casa segna 95 punti di media. Una squadra dal roster profondo, con talento in tutti i ruoli e un’elevata percentuale nel tiro dalla lunga distanza, con diversi giocatori. Tortona gioca una pallacanestro efficace e coach Fioretti sta facendo un grandissimo lavoro: sarà importante alzare ancora di più il nostro livello difensivo contro tutte le situazioni offensive che proporranno i nostri avversari. In attacco dovremo cercare di sfruttare le nostre qualità, avendo sempre pazienza e cercando di controllare il più possibile il ritmo della partita.»

Informazioni sulla gara

Bertram Derthona Tortona vs Virtus Olidata Bologna, domenica 19 aprile ore 16.00 – Nova Arena (Tortona).

Arbitri: B. ATTARD – C. BORGO – A. BARTOLOMEO

Diretta: LBA TV, Sky Sport Basket, CIELO, Nettuno Bologna Uno

Indisponibili Luca Vildoza, Alessandro Pajola e Matt Morgan.

Domani sarà anche la prima gara in cui si potrà vedere il nuovo arrivo, Yago Dos Santos in maglia Virtus Olidata Bologna.

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