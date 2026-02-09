Ufficiale Virtus: Canka in prestito a Roseto

Era nell’aria già da qualche tempo e in mattinata è arrivata l’ufficialità direttamente dai canali della Virtus Bologna: Abramo Canka passa in prestito alla Pallacanestro Roseto fino al termine della stagione. Arrivato in estate il giocatore nativo di Genova ha trovato spazio, anche in quintetto, durante le gare di preparazione alla stagione. Dal momento in cui sono rientrati i vari nazionali l’ex Stella Azzurra ha trovato sempre meno minuti fino a collezionare diverse tribune.

Con l’arrivo di Francesco Ferrari e l’incremento d’utilizzo di Matteo Accorsi le sue probabilità di rientrare in rotazione si sono ridotte all’osso e ora cercherà spazio in A2.

Il comunicato della Virtus Bologna su Abramo Canka

Virtus Pallacanestro Bologna comunica di aver raggiunto un accordo con la Pallacanestro Roseto per la cessione a titolo temporaneo di Abramo Canka. Il giocatore si trasferirà a Roseto con la formula del prestito fino alla fine della stagione 2025/2026.

Il club ringrazia Abramo per lo spirito e la dedizione sempre dimostrati e gli augura le migliori fortune per questa seconda parte di stagione.

La stagione in bianconero

Il classe 2002 ha giocato solamente due minuti in LBA senza mettere a referto nessun tipo di statistica. In Eurolega ha collezionato qualche convocazione senza mai calcare il parquet.

