Virtus, anche in Eurolega lo sponsor sarà Costa Crociere

La notizia di giornata in casa Virtus Bologna riguarda lo sponsor di Eurolega. Così come in LBA, sarà sempre Costa Crociere ad accompagnare le Vu Nere anche nel loro percorso europeo. Si tratta di un passo importante, in quanto le due parti rafforzano ulteriormente il loro rapporto professionale, dentro e fuori dal campo.

Il comunicato ufficiale della Virtus Bologna

«Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. e Costa Crociere sono liete di comunicare che l’accordo di sponsorship, stipulato per LBA, estende il suo raggio di azione anche per Eurolega. Si rafforza quindi l’incontro tra due eccellenze italiane dalla storia importante, dalla forte identità e capaci di emozionare grandi pubblici, in Italia e nel mondo.

Come già anticipato, oltre alla presenza sulla maglia e negli spazi delle arene di gioco, la collaborazione prenderà vita attraverso esperienze a bordo delle navi Costa, appuntamenti dedicati e iniziative sul territorio. Un percorso pensato per avvicinare sempre di più la community Virtus e il mondo Costa, creando nuovi modi di vivere, insieme, la stagione bianconera».

Oltre al rettangolo di gioco

La partnership tra la Virtus Bologna e Costa Crociere allarga così i propri confini, dopo essere stata già nominata Title Sponsor e Main Sponsor della prima squadra in LBA. Come sottolineato dal club dell’Arcoveggio, la collaborazione tra i due protagonisti dell’accordo si spingerà ben oltre il parquet. Verranno, infatti, organizzati eventi e occasioni per fare incontrare con maggiore decisione questi due mondi.

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