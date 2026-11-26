Il Bologna domani sfida il Venezia: una trasferta insidiosa quella del Penzo che vede i rossoblù chiamati a vincere per dare continuità al buon periodo e rispondere presente dopo il pareggio contro l’Udinese. Non sarà facile perché i Lagunari hanno un tecnico come Davide Nicola e anche perché hanno necessità di punti salvezza.

Sarà l’occasione per i Lagunari, forse, di osservare un potenziale obiettivo di calciomercato in vista di gennaio visto che tra le fila del Bologna al Venezia piace Artem Dovbyk. L’ucraino, in uscita dai rossoblù, dovrebbe fare ritorno almeno formalmente alla Roma per poi essere spedito altrove ancora in prestito. E in questo caso la squadra veneta sarebbe molto interessata.

Dovbyk al Venezia a gennaio?

Nel prossimo mese di stagione in casa Bologna daranno una prova d’appello finale a Dovbyk, prima di dare l’ok all’interruzione del prestito nel calciomercato di gennaio. Ma la situazione sembra piuttosto chiara, visto che i rossoblù sul mercato stanno cercando una punta e il giocatore ex Girona non sta trovando spazio.

Anche perché Artem, rispetto a Piccoli (in prestito con obbligo) ed Enem (acquisito a titolo definitivo) non è un patrimonio tecnico della società. Difficile quindi pensare che davvero possa cambiare qualcosa di qui a breve. Anzi, è facile immagine che Dovbyk non gradisca più giocare a Bologna, ma in generale anche in Italia, e quindi la strada sarebbe in salita per gli arancioneroverdi.

Una necessità in attacco

Il Venezia guarda al calciomercato di gennaio per il suo attacco perché i numeri, in vista della gara col Bologna, sono “tragici”. La squadra di Nicola ha tre centravanti, più una seconda punta.

Dei tre “numeri 9” solo il più costoso, Akor Adams ha segnato 2 reti (una miseria in confronto ai 16 milioni spesi), mentre Lion Lauerbach e soprattutto Albion Rrahmani (costato 7,5 milioni) sono a secco. Numeri che non migliorano se si osserva quanto fatto fin qui da Yeboah, seconda punta con appena un gol all’attivo.

Ecco dunque che Dovbyk diventa, alla luce di questi numeri, un’occasione da cogliere per provare a migliorare le doti di finalizzazione della squadra.

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