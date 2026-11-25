Il calciomercato di gennaio si avvicina e il Bologna inizia a muoversi per individuare i profili giusti con cui rinforzare la rosa di Raffaele Palladino. Tra le priorità della dirigenza rossoblù c’è il centrocampo, reparto che potrebbe accogliere nuovi innesti nei prossimi mesi.

Tra i nomi finiti nuovamente sotto osservazione ci sarebbero anche Matteo Pessina e Marco Brescianini. Come riportato da Marcello Giordano sul Resto del Carlino, il direttore sportivo Marco Di Vaio lunedì era a Monza per assistere alla sfida contro la Fiorentina, occasione utile per seguire da vicino alcuni profili interessanti.

In particolare, sul taccuino rossoblù sarebbe finito il capitano dei brianzoli, centrocampista classe 1997, con un passato all’Atalanta e già conosciuto da Giovanni Sartori e Raffaele Palladino che lo ha allenato proprio in baincorosso.

Bologna, un centrocampo da rinforzare

Il Bologna valuta possibili innesti in mediana, anche alla luce delle esigenze tattiche del tecnico. Pessina potrebbe rappresentare un’opportunità interessante: il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e un eventuale affondo potrebbe permettere ai rossoblù di anticipare la concorrenza, provando a strappare condizioni favorevoli.

Lui, più di Brescianini, avrebbe le caratteristiche utili per completare il reparto di mediana. Anche se non è il regista che vorrebbe il tecnico campano. La lista, tuttavia, non si ferma qui: sullo sfondo resta anche Nygren, attualmente al Celtic e anche lui però non esattamente corrispondente all’identikit del regista.

Le valutazioni in vista di gennaio

Il mercato rossoblù potrebbe coinvolgere anche altre situazioni. Moro e Dovbyk guardano alla loro situazione oramai convinti di doversene andare. Per loro non mancano gli interessi, ma se per il croato la situazione dipende solo dal Bologna, nel caso di Dovbyk si dovrà parlare con la Roma dell’eventuale rescissione del contratto di prestito.

Heggem, finito fuori dai convocati contro l’Udinese, invece riflette sul futuro con la speranza di riguadagnare un po’ di minutaggio. Il Bologna osserva la situazione del calciomercato in entrata e in uscita, consapevole che la finestra invernale potrà offrire occasioni per intervenire e ridisegnare alcuni equilibri della rosa.

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