Virtus-Beşiktaş, Mumbrú: «Partita dura contro il Beşiktaş, che come noi arriva da una sconfitta»

Il PalaDozza alza la voce: annunciato il tutto esaurito. Il popolo bianconero ha risposto presente, ma adesso la palla passa agli uomini di Mumbrú. Reduci dalla seconda sconfitta consecutiva in Eurolega, le Vu Nere scenderanno in campo con il dente avvelenato. Al Madison di Piazza Azzarita, la temperatura sarà inevitabilmente alta. In seguito al primo KO casalingo per mano dello Žalgiris, il club di Istanbul tenterà di rincarare la dose.

Dopo quattro successi consecutivi, la Virtus sta attraversando una fase di impasse, segnata da un serie di partite dall’epilogo negativo. L’obiettivo dichiarato, dunque, sarà quello di invertire la rotta per rimanere in scia al treno dei Play-In. Lo stesso discorso vale per il Beşiktaş, che negli ultimi due turni europei ha lottato con orgoglio contro Efes e Olympiacos, senza riuscire però a muovere la propria classifica. L’appuntamento è fissato per domani sera, alle 20.30, nel tempio della pallacanestro italiana.

Le parole di coach Mumbrú prima di Virtus-Beşiktaş

«Partita dura contro il Beşiktaş che come noi arriva da una sconfitta e sicuramente vorranno provare a cambiare subito l’inerzia. A maggior ragione per questo motivo la partita di domani sarà difficile: contro lo Žalgiris non abbiamo giocato come volevamo. Domani abbiamo un altra possibilità di farlo, per giocare una partita di livello».

Kessler Edwards alla vigilia di Virtus-Beşiktaş

«In una settimana con due impegni di Eurolega, iniziare con una sconfitta ti permette di rifarti subito ed è quello che vogliamo fare come squadra domani contro il Beşiktaş. La cosa più importante per noi, indipendentemente dall’avversario, è quello di rimettere in campo una prova corale di squadra, seguendo le indicazioni che ci hanno dato il coach e lo staff».

Le informazioni sulla partita

Virtus Bologna vs Beşiktaş Istanbul, Venerdì 30 ottobre ore 20.30, PalaDozza (Bologna).

Arbitri: Damir Javor, Steve Bittner, Arnau Padrós.

Diretta: Sky Sport, Now e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibile Tommaso Baldasso.

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