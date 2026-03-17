Virtus Bologna, Alston Jr e Ferrari nominati MVP e Best-Ita della 22esima giornata LBA

Un successo tanto difficile quanto importante, la Virtus Bologna batte l’Olimpia Milano in totale emergenza infortuni per 104-94 con una prestazione da vera squadra. I ragazzi di Ivanovic hanno sopperito alle mancanze in cabina di regia con sacrificio e capacità di leggere la gara allungando così a +6 in classifica dai meneghini. Tra i protagonisti assoluti del match Alston Jr e Ferrari, nominati rispettivamente MVP e Best-Ita della 22esima giornata LBA.

Una prestazione al limite della perfezione

Nell’ultimo periodo non aveva brillato per continuità, ma Derrick Alston Jr è sicuramente uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi anni bianconeri. Nella gara contro Milano ha messo insieme 27 punti con il 100% sia da due che ai tiri liberi, percentuali che gli sono valse un solidissimo 32 di valutazione, maturato anche grazie ai 3 rimbalzi e 5 assist.

L’ex Manresa si è reso protagonista con giocate di lettura della difesa avversaria e capacità di essere estremamente cinico nei momenti caldi della partita. Il suo istinto da attaccante puro, combinato con le caratteristiche fisiche di un ala moderna gli permettono di essere fondamentalmente immarcabile. L’ultimo step da fare sarà quello della continuità mentale, passaggio che lo porterebbe ad essere un giocatore prima fascia anche in Eurolega.

La Virtus Bologna si è assicurata il futuro

Nella domenica in cui il giovane Kimi Antonelli, tacciato di essere troppo giovane per correre in Mercedes vince il suo primo Gran Premio di Formula Uno, in Virtus, Francesco Ferrari conferma di essere già pronto per il massimo livello della pallacanestro italiana.

Dopo la grande prestazione contro Napoli l’ex Cividale ha giocato una gara da protagonista nel big match di LBA. Per il classe 2005 una sfida da 11 punti, 6 rimbalzi e 5/6 dal campo. Il tutto combinato ad una difesa solida che gli è valsa la fiducia di Ivanovic nel concedergli 17 minuti in campo.

Da rimarcare però non sono solo i numeri ma la capacità di stare dentro le pieghe della partita e rendersi protagonista con giocate importanti, spesso costruite con rimbalzi in attacco e assoluta sfacciataggine. Se questo è solo l’inizio il futuro del 24 bianconero non potrà che riservarci grandi soddisfazioni.

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