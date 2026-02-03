Ivanovic: «Abbiamo tante difficoltà, dovremo trovare le migliori energie possibili»

La Virtus Bologna si prepara ad una nuova sfida di Eurolega che la vedrà protagonista sul campo di casa contro i francesi dell’Asvel. I ragazzi di Coach Ivanovic, reduci dalla scottante sconfitta contro Trento e dalle brutte notizie provenienti dall’infermeria, proveranno a riprendere il cammino da quanto conquistato sul campo di Montecarlo.

La buona notizia riguarda il rientro tra i disponibili di Alen Smailagic che domani potrà essere schierato in campo dallo staff bianconero.

La parole di Ivanovic e Jallow alla vigilia di Virtus Bologna – Asvel Villeurbanne

Le parole di coach Dusko Ivanovic alla vigilia del ritorno in Arena: «Con tutte le difficoltà che abbiamo in questo momento abbiamo un’altra partita complessa come questa contro l’Asvel che per me è una delle squadre migliori a livello fisico in Eurolega. Loro giocano molto bene in transizione, oltre ad avere ottimi tiratori e guardie con molti punti e assist nelle mani, come Heurtel. Dovremo trovare per questo motivo le migliori energie possibili e fare sicuramente meglio dell’ultima partita giocata nel campionato italiano».

Karim Jallow sulla partita contro Asvel: «Domani sarà una partita molto importante per noi perché se vogliamo avere reali possibilità di lottare per l’accesso ai play-in dovremo cercare la vittoria in ogni partita. Soprattutto per come sta giocando bene Asvel ultimamente sarà una partita difficile per noi, nonostante la loro attuale posizione di classifica che non dobbiamo guardare. Inoltre, abbiamo perso la nostra ultima partita in casa contro Trento: dobbiamo mostrare una faccia diversa e proteggere il nostro campo di casa ad ogni costo».

Informazioni sulla gara

Virtus Bologna vs LDLC ASVEL Villeurbanne, mercoledì 4 febbraio ore 20.30 – Virtus Arena (Bologna)

ARBITRI: Sasa Pukl, Rain Peerandi, Amit Balak.

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Rientra tra i disponibili Alen Smailagic. Oltre ad Alessandro Pajola, indisponibile Matt Morgan per i postumi di una distorsione alla caviglia sinistra subita nella gara contro Trento: il giocatore verrà rivalutato quotidianamente.

Biglietti disponibili qui.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook