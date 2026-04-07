La Virtus non esce dal tunnel delle sconfitte, in Fiera passa anche il Bayern 85-80

Virtus Bologna: Baiocchi, Edwards 12, Niang 4, Smailagic, Alston Jr 13, Hackett 5, Ferrari, Morgan 28, Diarra 10, Jallow 4, Diouf 4, Akele. All: Jakovljević

Baiocchi, Edwards 12, Niang 4, Smailagic, Alston Jr 13, Hackett 5, Ferrari, Morgan 28, Diarra 10, Jallow 4, Diouf 4, Akele. All: Jakovljević Bayern Monaco: Dimitrijevic 11, Da Silva 2, Rathan-Mayes 3, Giffey, Voigtmann, Jessup 12, Lucic, Obst 11, Hollatz 3, Mike 12, Gabriel 7, McKormack 24. All: Pesic

Le statistiche complete

La Cronaca

Virtus: Hackett, Edwards, Niang, Jallow, Diarra

Bayern: Mike, Hollatz, Obst, Lucic, McKormack

Jakovljevic cerca una reazione con un quintetto insolito ma non arrivano i risultati sperati e nel caos generale il primo parziale è a favore del Bayern sul 10-4. Dalla panchina Morgan prova a dare una scossa dai 6,75 ma gli attacchi bianconeri continuano a non convincere ma sopratutto a non produrre. Il Bayern trova spazi tra la difesa felsinea e sfruttando le tante palle perse virtussine vola sul +12 già nel primo quarto. Arriva una piccola reazione sul finale di quarto che vale il 16-23.

Alston e compagni provano ad alzare l’attenzione difensiva alla ripresa de giochi ma soffrono a rimbalzo. Il Bayern tira bene sfruttando le tante imprecisioni bianconere e riscrive il massimo vantaggio sul +14. Felsinei che cercano la reazione con un mini parziale da 5-0, timeout Pesic. Reazione che si concretizza nel finale dei primi 20′ di gioco: Morgan sale in cattedra portando il punteggio fino al 43-43 con cui le squadre si avviano verso gli spogliatoi.

Secondo Tempo

Polveri bagnate, pallacanestro non certo di qualità e primi due minuti di ripresa senza canestri. A sbloccarsi è la formazione bavarese alla quale risponde prontamente Hackett dall’altra parte. Quando le V Nere provano a chiudersi in difesa sono proprio McKormack e compagni ad alzare ulteriormente il ritmo, proprio il lungo passato in estate da Bologna è uno degli autori del +6 a metà quarto. Non cambia lo spartito della gara, i ragazzi di Jokvljevic giocano in maniera disorganizzata e si ritrovano sul 58-66 al termine del terzo quarto.

Si segna ancora poco in avvio di quarto, i problemi delle V Nere rimangono sempre gli stessi. Edwrads e compagni forzano un bonus falli con oltre sei minuti da giocare, ma è Matt Morgan a mettere a segno la tripla del -4 a cinque minuti dalla fine. Proprio dalla lunetta il 30 bianconero firma il nuovo pari. Bayern che fatica a trovare il canestro, Virtus che trova il +1 ma è Dimitrijevic a rimettere i suoi sul +2, trasformato il 75-79 dal solito McKormack. Fa tutto male la squadra di Bologna, sia in attacco che in difesa per il nuovo +6, accorciato dall’estemporaneità di Morgan dai 6,75. Nel finale vince la lucidità dei Bavaresi che condannano ad una ennesima sconfitta della Virtus Bologna, questa volta sull’80-85.

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