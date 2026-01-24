Virtus Bologna – Calma e sangue freddo

Una Virtus Bologna in difficoltà quella vista ieri sera contro la Stella Rossa di Belgrado ma per gli allarmismi è sicuramente troppo presto. Solo qualche ora fa una prestazione di assoluto livello contro i campioni in carica del Fenerbahce e anche ieri sera, nelle difficoltà la capacità di non far dilagare i serbi nel punteggio. Certamente nonostante l’undicesimo posto in classifica i play-in sembrano essere molto più lontani, ma il quadro però va visto tutto, cercando di non farsi sopraffare dalle emozioni.

Un passo indietro

Quella di quest’anno è una Virtus Bologna che ha intrapreso un nuovo percorso, fatto di rivoluzione e rinnovamento. Nonostante questo però i risultati del girone d’andata europeo hanno alzato tanto le aspettative, tra vittorie di prestigio e una classifica molto allettante.

Ma quel’è l’ambizione realistica di questa squadra? Al momento in Eurolega la Virtus vede dietro di se squadre come Milano, Dubai, Partizan ed Efes. Tutte formazioni che per budget e singoli elementi chiunque avrebbe pronosticato più avanti dei bianconeri in classifica. Si guardino anche quelle sopra, dove forse l’unica ad aver fatto meglio di quanto si potesse pronosticare è lo Zalgiris, con un asterisco sul Valencia che ha vissuto uno sprint iniziale tanto inaspettato quanto, se ben analizzato, immaginabile.

Il momento della Virtus

Solo una settimana fa la Virtus era reduce della grandiosa prestazione di Dubai, con la quale aveva ritrovato una sola lunghezza di svantaggio dal decimo posto. Il back to back di questa settimana però non ha certo sorriso ai bianconeri che hanno perso due lunghezza su Kaunas (vittoriosa sui campi di Asvel e Milano) e la stessa Stella Rossa che ha espugnato oltre la Virtus Arena anche il Principato di Monaco.

Infortuni e stanchezza non sono una scusante per Dusko Ivanovic ma questa Virtus è ormai da diverse settimane che affronta il suo percorso con 9 giocatori, 10 da ieri con il rientro di Vildoza. Tra questi, diversi sono rookie, hanno avuto qualche problema fisico e ora stanno vivendo il più classico dei cali stagionali. Un nuovo innesto avrebbe aiutato? Probabile, ma Ivanovic ha anche costruito meccanismi nei quali non ci si inserisce dal nulla e per questo sul mercato la ricerca è improntata su un profilo che abbia già una certa affidabilità.

Gli obiettivi reali della Virtus Bologna

L’obiettivo principale dei bianconeri in Eurolega è quello di essere competitivi, cercando ogni sera di giocarsela con chiunque. Sono lontani i tempi delle grandi batoste e se anche non arriverà la post-season si sta costruendo una mentalità per poterlo fare in futuro. Certo sarebbe più facile con maggiori introiti provenienti da uno sponsor per la competizione.

Il focus e la caccia ai trofei al momento va fatta in Italia, per questo sarà importante ritrovare condizione nelle prossime settimane in vista della Coppa Italia. Oltre a rimanere focalizzati su tutte le sfide di campionato per mantenere la vetta della classifica in LBA. Insomma nessun allarme, sopratutto con una squadra che nonostante tutto è sempre pronta a mettere in campo tutte le energie a propria disposizione.

