Virtus Bologna a Istanbul, Pajola stringe i denti e sarà a disposizione di Ivanovic

La Virtus Bologna scenderà in campo nella serata di Istanbul contro il Fenerbahce (ore 18:45 italiane), non saranno della partita Alen Smailagic e Brandon Taylor, indisponibili per infortunio, ci sarà invece Alessandro Pajola. Il playmaker anconetano, capitano delle V Nere stringerà ancora una volta i denti per poter essere a disposizione di coach Ivanovic.

Quanto accaduto contro il Maccabi

Secondo quanto riferitoci Alessandro Pajola ha subito una botta alla gamba destra nella gara di venerdì scorso vinta contro il Maccabi. Già nella sfida contro Cantù il numero 6 è quindi sceso in campo accusando un piccolo fastidio riacutizzatosi nella sfida del PalaDesio per via di un altro colpo subito nella stessa zona “fasciata”. Per questo motivo il capitano della Virtus Bologna è uscito anzitempo dal parquet e ha terminato la gara in panchina.

Al termine del match Pajola è rientrato negli spogliatoi mostrando qualche difficoltà nella camminata ma fatte le dovute considerazioni in merito alla situazione sarà comunque presente questa sera.

In attesa della sosta

Vista anche l’assenza di Brandon Taylor nello stesso ruolo il classe ’99 dovrebbe essere questa sera tra i 12 di coach Ivanovic che ne valuterà poi l’utilizzo durante il corso del match. Al momento Luca Vildozasta garantendo prestazioni di livello in cabina di regia, dove sia in campionato che in Eurolega è cresciuto in maniera importante nelle ultime settimane. Nella posizione di playmaker potrebbe “tornare” anche Daniel Hackett, utilizzato ultimamente come jolly anche in ala piccola.

Pajola stringerà quindi i denti per la Virtus Bologna che avrà poi qualche giorno di pausa per via della sosta nazionali alla quale nessun bianconero prenderà parte. Neanche lo stesso Akele, inizialmente convocato e per il quale le V Nere hanno successivamente comunicato l’indisponibilità anche per via dell’infortunio di Smailagic.

