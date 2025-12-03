Virtus Bologna, la smentita del cambio di ruolo del Dr. Comellini e la situazione bilancio

Questa mattina il popolo della Virtus Bologna si è svegliato con una notizia che a primo impatto ha lasciato qualche dubbio e un po’ di amarezza. Il Corriere di Bologna titola: «Perdita di 11 milioni, da Zanetti nuove risorse ma il futuro è incerto». A primo impatto una notizia tremenda o quanto meno preoccupante, ma che ha bisogno di un’analisi molto più approfondita. Nello stesso articolo a firma Daniele Labanti si parla anche di un cambio ruolo per il dottor Comellini, notizia prontamente smentita dalle V Nere con un comunicato ufficiale.

La nota ufficiale di Virtus Pallacanestro Bologna

A seguito di un articolo pubblicato oggi dall’edizione locale del Corriere, Virtus Pallacanestro smentisce categoricamente la notizia del cambio di ruolo del Dr. Comellini, Amministratore Delegato del club. Ci amareggia il fatto che l’estensore dell’articolo non abbia cercato un confronto su notizie che risultano FALSE.

La situazione legata al bilancio

Il punto di partenza riguarda il fatto che il bilancio in analisi è quello pubblico e riferito al 30 giugno 2025. A questo sono legate le spese e la gestione dei conti che, fino al 29 gennaio sono state in mano al precedente amministratore delegato: Luca Baraldi. Da quel momento in poi il cambio di diverse figure societarie ha portato ad una gestione differente dei conti di Virtus Pallacanestro che al momento starebbe lavorando con la piena consapevolezza di quel bilancio negativo chiuso al termine dello scorso mese di giugno.

Lo stesso nuovo roster ha visto una costruzione differente rispetto alle modalità delle stagioni passate. Al momento il futuro della Virtus Bologna sembra essere quindi tutto meno che incerto. L’unico neo realmente “problematico” rimane quello legato alla mancata sponsorizzazione per l’Eurolega. Intanto la V Nera ha presentato il nuovo kit away per la competizione continentale in collaborazione con adidas e questo venerdì tornerà i Virtus Arena per la gara contro Dubai.

