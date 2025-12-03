Virtus Bologna, presentato il nuovo kit away per l’Eurolega

Virtus Bologna e adidas presentano la nuova maglia away per l’Eurolega. Una maglia che verrà indossata già questo venerdì nella sfida contro Dubai Basketball in Virtus Arena.

Il comunicato del club

adidas e Virtus Bologna presentano oggi la Away Jersey della squadra per la stagione 2025/26. Frutto dell’incessante ricerca di eccellenza di adidas, la nuova divisa celebra l’identità Virtus, anche lontano da casa.

La Away Jersey 2025/26 non è solo un capo tecnico ma è un simbolo di appartenenza, determinazione e continuità della storia vincente del Club. Il design in total white è caratterizzato da un pattern di “V” di Virtus che si moltiplicano, metafora dell’energia e della grinta che crescono in trasferta.

A valorizzare il frontale, il logo tridimensionale, che dona profondità e un segno distintivo immediato. Progettata con le più avanzate tecnologie adidas. La jersey garantisce comfort superiore, libertà di movimento e traspirabilità eccellente, permettendo agli atleti di esprimere il massimo del potenziale in ogni gara. Il concept della campagna di lancio, dal forte respiro lifestyle e legato al viaggio, interpreta l’Away Jersey come primo biglietto da visita quando si scende in campo lontano da Bologna. Protagonisti Carsen Edwards, Saliou Niang e Alessandro Pajola in un mix contemporaneo che combina la divisa con capi lifestyle, tra rituali di partenza, gesti di preparazione e arrivo.

In questo racconto la maglia è sempre l’MVP: More Virtus Please. Un invito a portare “più Virtus” ovunque, oltre il tradizionale significato di “Most Valuable Player”. La jersey incarna ciò che Virtus rappresenta ed esprime, ovunque.

La Scarpa

Tra i dettagli che completano gli scatti, ai piedi degli atleti si riconosce la Anthony Edwards 2 . La seconda scarpa signature di adidas Basketball, lanciata a settembre 2025. Questa celebra una delle stelle nascenti del gioco con un design pensato per l’azione ad alta quota e ad alta velocità, ciò che ha reso Edwards una superstar internazionale. Combinando il ritorno di energia di BOOST con l’ammortizzazione ultraleggera di Lightstrike, queste sneaker sono pensate per chi domina grazie a velocità e atletismo.

Presentazione ufficiale

La nuova divisa verrà presentata eccezionalmente in casa: il 5 dicembre 2025, in occasione della gara di EuroLeague contro Dubai Basketball alla Virtus Arena. La community Virtus sarà invitata a trasformare l’arena in un “white-out”. Un invito a tutti i tifosi a vestirsi di bianco per creare un impatto visivo potente e rafforzare il senso di vicinanza alla squadra, in perfetta coerenza con il kit Away indossato dai giocatori.

Con questo lancio, adidas e Virtus Bologna rinnovano l’impegno a ispirare e coinvolgere le rispettive community, celebrando lo spirito e l’inclusività dello sport con un approccio internazionale, saldamente radicato nella tradizione.

La nuova Away Jersey sarà disponibile per l’acquisto presso gli store fisici e online della Virtus Bologna. Per maggiori informazioni sulle collezioni adidas basket visitare il sito: https://www.adidas.it/scarpe-basket

