Le condizioni di Matt Morgan dopo l’infortunio con Trento

La Virtus Bologna esce dalla sfida contro Trento con una sconfitta, ma anche con una nuova preoccupazione sul fronte infortuni. Nel post partita, la società bianconera ha comunicato che Matt Morgan ha riportato una distorsione alla caviglia, le cui condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Un aggiornamento che tiene con il fiato sospeso lo staff tecnico e i tifosi, soprattutto alla luce dei prossimi impegni ravvicinati.

L’infortunio di Morgan in Virtus – Trento

L’esterno statunitense è stato costretto ad abbandonare il parquet dopo appena quattro minuti di gioco, un’uscita tanto precoce quanto pesante. In quel breve lasso di tempo, Morgan aveva già lasciato il segno, realizzando 8 punti e dimostrando di essere entrato in partita con grande intensità e precisione. Un avvio fulminante, interrotto bruscamente da un problema fisico che ora rischia di pesare sulle rotazioni della Virtus.

L’infortunio di Morgan si aggiunge infatti a una lista già piuttosto affollata. Pajola e Smailagic sono già ai box, e la situazione complessiva diventa ancora più delicata considerando il calendario imminente. Alle porte c’è una settimana particolarmente impegnativa. Prima la doppia sfida in Eurolega con Asvel e Olympiacos e lunedì prossimo lo scontro diretto in LBA per riconquistare la testa della classifica con Brescia. Sfide importanti quanto delicate in cui la Virtus dovrà arrivare con le batterie ricaricate.

Le condizioni di Morgan e l’influenza sulle rotazioni Virtus

Lo staff medico valuterà giorno per giorno le condizioni di Morgan, con la speranza che la distorsione alla caviglia non si riveli più grave del previsto. In caso contrario, Ivanovic potrebbe essere costretto a ridisegnare ancora una volta le rotazioni, chiedendo un ulteriore sforzo a un gruppo già messo alla prova dagli impegni e dalle assenze.

In un momento chiave della stagione, la Virtus Bologna è chiamata a stringere i denti. La profondità del roster e la capacità di adattamento saranno fondamentali per superare questa fase complicata e affrontare al meglio una settimana che può dire molto sul prosieguo dell’annata bianconera.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook