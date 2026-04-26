L’energia di Diarra guida la Virtus al successo per 95-81 su Trieste!

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – PALLACANESTRO TRIESTE 95-81 (27-16, 26-27; 22-21, 20-17)

Virtus Olidata Bologna: Edwards 19, Pajola 2, Niang 8, Smailagic 15, Alston Jr 12, Hackett 5, Ferrari, Diarra 15, Jallow, Diouf 13, Akele, Yago 6. All: Jakvljevic

Pallacanestro Trieste: Toscano-Anderson 6, Martucci, Ross 13, Deangeli 12, Uthoff 5, Ruzzier 5, Candussi 1, Iannuzzi, Brown 15, Moretti, Bannan 16, Ramsey 8. All: Tacceti

Qui le statistiche complete

La Cronaca

Ritmo alto in avvio di gara, a rompere gli indugi il tap-in di Diouf e la tripla di Niang ma Trieste risponde colpo su colpo. Calano subito le percentuali su ambo i lati del campo, a muovere il punteggio Virtus è Edwards dai 6,75 per l’11-10 dopo 5′ di gioco. Entrano ora le triple, prima Hackett poi ancora il numero 3 bianconero e le V Nere provano così il primo mini allungo. Ancora raffica di triple, questa volta a firma Alston e Yago per il +12. Ottimo primo quarto per una Virtus sugli scudi che chiude sul 27-16 il primo quarto.

Nella prima frazione anche il rientro in campo di un Pajola subito attento e prestante in difesa a forzare una palla persa degli ospiti. Funziona anche l’asse Yago – Diarra, i due si trovano e il maliano firma il nuovo +17. Una Virtus sicuramente rinvigorita dalla prima settimana lunga di lavoro in palestra, si trovano i ragazzi di Jakovljevic che divertono e si divertono in campo. Trieste prova timidamente a rientrare alzato il livello difensivo, è Diouf a fermare il parziale di 5-0 ospite. Arriva il calo dei bianconeri, i friulani rientrano sul -10, primo tempo che si chiude sul 53-43.

Secondo Tempo

Non rientra con il piglio sperato la V Nera, parziale di 6-0 degli ospiti ed tutto o quasi sprecato quanto costruito nei primi 15′ di gioco. Virtus che si affida alle giocate di Edwards per il nuovo +7 e un nuovo tentativo di fuga. Buoni segnali anche da Alen Smailagic, Jakovljevic gli da fiducia e il serbo risponde bene con il 2+1 che vale il 63-54, mette anche la tripla dopo pochi secondi che vale la doppia cifra di vantaggio. Ritrova anche il +15 la formazione felsinea ma non mancano nuovi blackout e Trieste si rifà sotto sul -9, l’ultima giocata è però ancora sull’asse Yago – Diarra, bimane al ferro e 75-64 dopo 30′ di gioco.

Ospiti che non smettono mai di crederci e provano a rientrare con la tripla di Ruzzier ad inizio quarto. Per la Virtus è un fattore energetico Diarra, lucido nelle giocate per mantenere il vantaggio. Punteggio che si fossilizza sull’80-71, a sbloccarlo Edwards con il libero del tecnico fischiato al coach ospite a 5′ dalla fine. Virtus che gestisce il finale ritrovando anche il +17 firmato da Pajola che ritrova il canestro dopo il lungo infortunio del 26 gennaio. Finisce 95-81 la gara della Virtus Arena.

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