La Virtus mantiene il primato nonostante il turno di pausa, cadono tutte le inseguitrici

In una settimana di brutte notizie la Virtus Bologna chiude con il sorriso per via di un primato in LBA mantenuto nonostante il turno di stop. Dopo la sconfitta del Forum e l’esonero di coach Ivanovic le V Nere hanno osservato una giornata di riposo per via di quella che sarebbe dovuta essere la sfida con Trapani. Tra le inseguitrici, chi più vicina e chi meno, nessuna ha però approfittato della situazione.

I risultati delle inseguitrici

A partire dall’attuale seconda forza del campionato di Serie A, Germani Brescia, fino alla più distante delle inseguitrici ovvero l’Olimpia Milano nessuna ha trovato il successo.

La formazione Bresciana, sulla quale le V Nere hanno anche gli scontri diretti a favore, è caduta sul proprio campo per 92-101 contro una Reggio Emilia che non sa più perdere. I biancorossi emiliani dopo aver battuto l’ormai ex squadra di Ivanovic hanno messo a segno un altro colpo grosso.

Sempre tra le mura amiche cade anche la Reyer Venezia, sconfitta per 87-106 dalla bestia nera Aquila Basket Trento. La formazione veneta avrebbe potuto agganciare Brescia al secondo posto ma rimane terza a pari punti con Milano. Proprio l’Olimpia, che deve ancora osservare il turno di riposo, è caduta sul campo dell’Apu Udine per 86-83.

La classifica rimane così invariata dalla prima alla quarta posizione con la Virtus Bologna a condurre con 36 punti, Brescia segue con 34, Venezia e Milano con 32. Anche più indietro, con 28 punti, non accorcia Tortona, caduta sabato per 97-87 sul campo di Varese.

La volata finale della Virtus Bologna

Il calendario delle V Nere prevede ancora sei gare prima dei playoff, quattro di queste in casa, a partire dalla domenica di Pasqua quando in Fiera arriverà Venezia. Poi Cantù sempre in casa, mentre il 19/04 la trasferta di Tortona. Aprile si chiuderà con la sfida interna contro Trieste mentre le ultime due gare di stagione regolare vedranno la trasferta di Sassari e il match di chiusura contro Varese in programma per il 10/05 alla Virtus Arena.

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