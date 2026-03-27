Virtus Bologna – Le motivazioni dell’esonero di Ivanovic

A poco più di un mese dall’inizio dei playoff di LBA la Virtus Bologna ha esonerato nella giornata odierna il coach montenegrino Dusko Ivanovic. Nonostante il primato in classifica nel campionato italiano le V Nere arrivavano da tre sconfitte in fila tra le competizione interna ed europea, ma non sono queste le motivazioni della separazione tra le due parti.

Le motivazioni dell’esonero di Coach Ivanovic dalla Virtus Bologna

Uno spogliatoio che sempre più si stava trovando in difficoltà nel rapporto tra il proprio capo allenatore e i giocatori. Un rapporto che sembra essersi logorato sempre più tra le due parti dello spogliatoio che ha portato la società felsinea a dover trovare una soluzione in vista del finale di stagione. I primi segnali arrivavano sicuramente da un rinnovo che sembrava dover sempre arrivare ma del quale slittava sempre più in avanti l’annuncio ufficiale.

A stagione in corso è sempre l’allenatore a pagare in queste situazioni, una scelta che responsabilizza i giocatori in vista di un finale di stagione che mantiene l’obiettivo di confermarsi da campioni d’Italia. Il gruppo squadra dovrà ora compattarsi intorno alla nuova guida Nenad Jakovljievic, alla prima esperienza da capo allenatore.

La gara di Milano

La situazione che avrebbe portato alla decisione definitiva sembra essersi materializzata negli spogliatoi dell’Unipol Forum di Assago dove ci sarebbero state tensioni sia con Carsen Edwards che con Alen Smailagic. Il numero 3 bianconero ieri ha giocato solamente 9 minuti di cui zero nel secondo tempo. Per Smailagic minuti nel finale di gara dopo tanta panchina arrivata a seguito di un avvio di gara non certo brillante.

Quella di ieri sarebbe però solamente l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, la tensione in spogliatoio era ormai un qualcosa che ci si portava avanti da un po’ di tempo. Ora Nenad Jakovljievic avrà a disposizione qualche giorno per prendere in mano il gruppo e prepararlo alla prossima sfida in programma il 31 marzo al PalaDozza contro Paris Basketball.

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