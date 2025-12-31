La Virtus tra Sold Out da record incassi e un’infermeria da svuotare

La Virtus Bologna chiude il 2025 con due ottime notizie, la prima arrivata sul campo di Trieste con una vittoria “brutta e cattiva” l’altra dal botteghino in vista della sfida di questo venerdì con l’Olimpia Milano. Ci sono però anche le brutte notizie legate all’infermeria dove Edwards e Samilagic lavorano ancora a parte e Diarra li ha raggiunti per via dell’infortunio rimediato nel primo quarto della sfida di lunedì sera.

Il Sold Out contro Milano

Il primo tutto esaurito della Virtus Arena, dopo quelli del PalaDozza, era arrivato nella sfida contro l’Olympiakos, dove però i cuscinetti lasciati liberi nelle vicinanze del settore ospiti avevano tolto diversi posti. Il Sold Out che vedrà invece gremito l’impianto della Fiera questo venerdì per la sfida contro Milano segna un record anche a livello d’incassi. La società del presidente Massimo Zanetti ha fatto registrare infatti il secondo maggior incasso della storia Virtus dopo quello della storica Finale di EuroCup.

La squadra di Coach Ivanovic continua a portare i suoi sostenitori a Palazzo, tra vittorie ma anche sconfitte a rafforzare l’amore della gente è la voglia di lottare di una squadra giovane e frizzante. Spesso incosciente e magari ingenua ma sempre volenterosa e pronta, come fatto anche contro l’Olympiakos, a rialzare la testa e difendere in tutti i modi il parquet di casa.

L’infermeria della Virtus Bologna

Svuotatasi di Luca Vildoza e Karim Jallow, con il primo capace di giocare una gara solida a Trieste e il secondo ancora alla ricerca, come sottolineato da Ivanovic, del miglior stato di forma (ha giocato solo due minuti lunedì) l’infermeria Virtus vede al momento Edwards, Smailagic e Diarra ad affollarla.

Per Smailagic un affaticamento per il quale si è preferito lasciarlo a riposo in campionato, ma il serbo già da qualche settimane appare meno efficiente rispetto all’inizio di stagione. Il numero 9 bianconero si era già fermato qualche settimana fa per una contusione al piede destro e dal rientro da quell’infortunio non è più apparso determinante. Ora però potrebbe rientrare tra i 12 per la sfida contro Milano, vista anche l’assenza di Diarra e la presenza del solo Diouf tra i centri.

Per ciò che concerne Aliou Diarra ancora nessun comunicato ufficiale dalla Virtus Bologna, ma il problema è legato alla caviglia che ieri presentava ancora gonfiore e potrà essere analizzata al meglio solo nella giornata di oggi. Se il problema sarà solo quello di una contusione in poco tempo il Maliano potrebbe tornare in campo a breve. Se ci fosse un problema ai legamenti la situazione sarebbe diversa e i bianconeri potrebbero iniziare a sondare il mercato per affiancare a Diouf un’altro numero cinque.

Rimane poi Carsen Edwards, punta di diamante delle V Nere che ha saltato la gara contro Trieste dopo l’infortunio rimediato contro l’Olympiakos. L’ex Bayern continua a lavorare a parte, potrebbe anche rientrare per la sfida contro Milano, ma le decisioni verranno prese all’ultimo momento e senza rischiare in alcun modo ricadute ancor più gravi.

